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Yine Esenyurt yine vahşet

Yaşanan olaylar sonrası adeta Teksas'a dönen İstanbul Esenyurt'ta yine bir vahşet yaşandı.

Yayınlanma: 21:28 - 21 Eylül 2023 Güncellenme:
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Yine Esenyurt yine vahşet

İstanbul Esenyurt yeni bir vahşet daha yaşandı. Hürriyet Mahallesi’nde M.Ö. isimli kişi, evde eşi F.Ö. ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ö., yanındaki silahla ateş ederek eşini öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor. (DHA)

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