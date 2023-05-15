Abone Ol

Bir kadın vahşeti daha! Son sözleri yürek yaktı

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde eşini silahla öldürüp iki kayınbiraderini ve halasını yaralayan zanlı gözaltına alındı. Hayatını kaybeden kadının ölmeden önceki sözleri ise yürek yaktı.

Yayınlanma: 22:50 - 15 Mayıs 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bir kadın vahşeti daha! Son sözleri yürek yaktı

U.C, Yavuz Sultan Selim Mahallesi 3371. Sokak’ta boşanma aşamasındaki eşi Burcu C. ile tartıştı.

Tartışma sırasında U.C, karısını, kayınbiraderleri S.Ş. ve H.Ş. ile kendi halası M.Ç’yi silahla yaraladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan Burcu C, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

SON SÖZLERİ YÜREK BURKTU

Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan U.C’nin kullandığı silaha el konuldu.

Öte yandan Burcu C’nin ölmeden önce yakınlarına “Çocuklarıma iyi bakın, size emanet.” dediği öğrenildi. (AA)

Gelecek Partili Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu öldürüldüİlginizi ÇekebilirGelecek Partili Başkan Yardımcısı Emine Ercandoğdu öldürüldü12 yaşındaki çocuğu fidye için öldürdü, detaylar ortaya çıktıİlginizi Çekebilir12 yaşındaki çocuğu fidye için öldürdü, detaylar ortaya çıktı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Adana Haber Kadın Polis Sağlık
X Reklam