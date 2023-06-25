Bir kadın vahşeti daha! Üvey oğlu her şeyi itiraf etti
Aksaray'da sulama kanalında ölü olarak bulunan Şengül Keleş'in, ölümüyle ilgili şüphe üzerine gözaltına alınan üvey oğlu Özgür Keleş, cinayeti itiraf etti. Şengül Keleş'i boğarak öldürdüğünü belirten Özgür Keleş, ifadesinde, "Araç içinde boğarak öldürdükten sonra sulama kanalına götürüp attım" dedi.
Aksaray’da Laleli mahallesinde vatandaşlar, sulama kanalında bir kadının hareketsiz halde olduğunu görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekiplerince, suyun az olması nedeniyle tabanı balçığa dönüşen kanaldan çıkarılan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Üzerinden kimlik çıkmayan kadının cesedi, otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Polis, yaptığı araştırmada kadının Şengül Keleş olduğunu belirledi. Keleş’in, şiddet gördüğü gerekçesiyle 6 ay önce kızıyla birlikte bir ev kiralayıp ayrı yaşamaya başladığı tespit edildi.
Keleş’in boşanma aşamasındaki eşi ve üvey oğlu şüphe üzerine gözaltına alındı.
İTİRAF ETTİ
Keleş’in üvey oğlu Özgür Keleş, cinayeti itiraf etti. Şengül Keleş’i boğarak öldürdüğünü belirten Özgür Keleş, ifadesinde “Şengül Keleş’i, evin önünde araç içinde boğarak öldürdükten sonra sulama kanalına götürüp attım” dedi.