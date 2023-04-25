Bir kadının yardım çığlığı: Ölmek istemiyorum

Mardin'de birlikte yaşadığı Y.E.'nin 1,5 yıldır şiddetine maruz kalan, son olarak burnu ve ayağı kırılan Nurcan Vurğun, darp raporu alarak polise şikayetçi oldu. "Lütfen biri sesimi duysun" diyen Vurğun, "Beni ölümle tehdit ediyor, sesimi kimseye duyuramıyorum. Ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Nurcan Vurğun, 1,5 yıl önce tanıştığı Y.E. ile birlikte yaşamaya başladı. İddiaya göre; bir süre sonra şiddet gören Vurğun, ayrılmak isteyip, şikayetçi oldu.

Ancak Y.E., Nurcan’ı ikna edip, şikayeti geri çektirdi. Y.E., son olarak 21 Nisan’da bayram ziyaretine gittikleri kırsal Gökçe Mahallesi’nde Vurğun'un burnunu ve ayağını kırdı.

Hastaneden darp raporu alan Nurcan Vurğun, polise gidip şikayetçi oldu. Gözaltına alınıp, ifade veren Y.E., uzaklaştırma kararı ile serbest bırakıldı.

‘BENİ ARAÇTAN ATTI, GERİ GELEREK AYAĞIMI KIRDI’

Y.E.’nin kendisini kandırıp, dini nikah kıydırdığını iddia eden Nurcan Vurğun şöyle konuştu:

*Sonra da gelip, kurulu düzenimin üzerine oturdu. O gündür şiddet görüyorum. Defalarca ayrılacağımı söyledim ama beni kandırıp, sonra da ölüm ile tehdit etti.

*Birkaç defa şikayet ettim ama sonra şikayetimi geri çektim. Sonra beni köye götürdü, üzerimdeki ziynet eşyalarımı ve paralarımı aldı, sonra da şiddet uyguladı.

*Burnumu kırdı, gözümü karartı. Ayağım zaten kırıktı, alçıdan çıkardım. Uyguladığı şiddetle yine ayağımı kırdı.

*Cadde ortasında beni araçtan attı, sonra geri geri gelerek ayağımı kırdı. Bunların görüntüsü poliste var.

‘LÜTFEN BİRİ SESİMİ DUYSUN’

*Defalarca darp edildim ve aç bırakıldım, mağdurum. Elim, kolum şu an bağlı, bir şey yapamıyorum. Onun yakalanmasını istiyorum. Elini, kolunu sallaya sallaya nasıl gezebiliyor? Bana bunları reva gören bir insan nasıl dışarıda olur?

*Adalet istiyorum, kadına şiddet nereye kadar? Darp raporumu aldım, şikayetçiyim. Lütfen biri sesimi duysun. Beni ölümle tehdit ediyor, sesimi kimseye duyuramıyorum.

*Ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum. Geçen gün arkadaşımı aradı, ölümle tehdit etmiş. Ne yapacağımı bilemiyorum, adalet istiyorum.

*Tutuklanmasını istiyorum. Yetkililere de sesleniyorum; ne olursunuz bana yardım edin.(DHA)

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