Bir motosikletli daha trafik terörünün kurbanı
Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Ömer Efe Uyar (60), hayatını kaybetti.
Mersin’de Çamlıyayla-Tarsus kara yolu Pozantı kavşağında sabah saatlerinde trafik kazası meydana geldi.
H.T. idaresindeki 33 PL 867 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Ömer Efe Uyar yönetimindeki 33 ALN 785 plakalı motosikletle çarpıştı.
Yaralanan 3 çocuk babası Uyar, çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Tarsus’ta özel hastaneye kaldırıldı.
Uyar, tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi. Ömer Efe Uyar’ın cenazesi, Çamlıyayla ilçesinde toprağa verildi. (DHA)