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Bir motosikletli ölümü daha… Müdahaleler yetmedi

Elazığ'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Mustafa Murat (30), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Bir motosikletli ölümü daha… Müdahaleler yetmedi

Elazığ’da gerçekleşen kaza, dün Güney Çevre Yolunda meydana geldi. Kavşakta sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 13 ED 505 plakalı otomobil ile Mustafa Murat idaresindeki 23 AEB 046 plakalı motosiklet çarpıştı. Kazada Mustafa Murat ile otomobildeki 4 kişi yaralandı.

ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan motosiklet sürücüsü Murat, tedaviye alındığı Fırat Üniversitesi Hastanesinde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Mustafa Murat

Mustafa Murat’ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Diğer yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. (DHA)

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