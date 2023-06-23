Bir oğlu, diğer oğlunun katili olarak yargılanıyor! Anneden duygulandıran mektup

Ağabeyini öldürmekten yargılanan Cem İnan Ünlü'nün bir önceki duruşmada üvey evlat olduğunu dile getirmesi üzerine acılı anne mahkemeye bir mektup yazdı. Mektubunda "Oğlumun iddialarını çaresizlikle izliyorum" diyen anne "Yüzlerce kişiyi yetiştirmiş emekli bir öğretmen olarak kendi yavruma çare olamamamın çaresizliğini yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

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Cem İnan Ünlü’nün, ağabeyi Cenk Çağın Ünlü'yü öldürdüğü gerekçesiyle yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık Cem İnan Ünlü getirilirken, annesi Göksen Ünlü ve avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Anne Göksen Ünlü’nün avukatı Turgay Demirci, sanığın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde gözlem altına alınmasını talep etti.

“YAVRUMA ÇARE OLAMAMAMIN ÇARESİZLİĞİNİ YAŞIYORUM”

Avukat Demirci annenin mahkemeye yazdığı mektubu okudu. Geçen celse oğlunun üvey olduğunu söylemesi üzerine mektup yazdığını belirterek, “Oğlumun iddialarını çaresizlikle izliyorum. Yüzlerce kişiyi yetiştirmiş emekli bir öğretmen olarak kendi yavruma çare olamamamın çaresizliğini yaşıyorum. İki evladımdan birini kaybettim, birinin de yaşaması için çabalıyorum” dedi.

Mahkemede söz verilen sanık Cem Ünlü ise suçsuz olduğunu belirterek beraatini talep etti. Ünlü’nün avukatı da sanığın suç işlediğine dair bir kanıt olmadığını, maktül ile cinayet tarihlerinde bir irtibatının olmadığını söyleyerek tahliyesini veya tedavi altına alınmasını talep etti.

MAHKEME ADLİ TIP RAPORUNU BEKLEYECEK

Mahkeme sanığın tahliye talebini reddetti. Cem Ünlü'nün akıl sağlığına ilişkin adli tıp raporunun beklenmesine hükmetti. Tanıkların dinlenmesine karar verilen duruşma ertelendi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

İddianameye göre, sanık Cem İnan Ünlü okul için bulunduğu Finlandiya’dan dönerek ağabeyinin yanında kalmaya başladı. Cenk Çağın Ünlü’nün işe gitmemesi üzerine arkadaşlarının ihbarı ile polis, çilingirle kapıyı açarak eve girdi. Polis, Cenk Çağın Ünlü’nün cansız bedenini dubleks evin üst katında buldu.

Binanın girişini gören kamera kayıtlarında maktulün 4 Mayıs günü saat 03.09 sıralarında binaya girdiği, sanığın ise sırt çantası, kapüşonlu mont, bir elinde mont, diğerinde poşet bulunur halde ve yüzü maskeli olarak saat 21.01 sıralarında binadan çıktığı tespit edildi.

Sanığın gidiş yolu takip edilerek en son Beyoğlu’ndaki oteller kontrol edildi. Sanığın bir otele 5 Mayıs’ta giriş yaptığı ve 7 Mayıs’ta ayrıldığı, yanındaki valiz ve poşeti geri alacağını belirterek otele bıraktığı belirlendi.

Sanık Cem İnan Ünlü saat 20.30 sıralarında otele geri dönünce yakalandı. Ünlü’nün üst aramasında bıçak, maktule ait kırılmış kredi kartı ve üstünde bulunan kanlı elbiseler de ele geçirildi. Sanık, polis ve savcılıkta susma hakkını kullandı. El konulan eşya üzerine yapılan DNA incelemesinde sanığın genotip özellikleriyle uyumlu olduğu tespit edildi.

26 KESİCİ ALET YARASI

Adli Tıp Kurumu raporunda da 26 kesici alet yarası ve 25 kesik vasıfta yara belirlendi. İddianamede, olayın gerçekleştiği saatin bilinmediği ve olayın neden kaynaklandığının tespit edilemediği belirtildi.

Sanıkta ele geçirilen bıçak ile maktulü çeşitli yerlerinden çok kez bıçakladığı, olay yerinde ele geçirilen tirbüşonu da maktülün vücuduna birden fazla kez sapladığı anlatıldı. Sanık Cem İnan Ünlü’ye “Kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

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