Bir sokak yok oldu: Geçen yıl yapılan bina da yıkıldı

Kahramanmaraş depremleri sonrası büyük hasar gören Hatay'da bir sokak komple yok oldu. Enkaza dönen apartmanlardan birinin bir yıl önce inşa edildiği ortaya çıktı.

Sozcu.com.tr

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6 Şubat günü Türkiye’nin 10 kentinde büyük yıkıma yol açan depremde 14 binden fazla kişi can verdi.

Hasar ve can kaybının en yüksek ikinci kent olan Hatay’ın Antakya ilçesine bağlı Odabaşı Mahallesi’ndeki Daplan Sokak’taki tüm apartmanlar yıkıldı.

Yıkılan İshar 10 Apartmanı’nın geçtiğimiz yıl İshar İnşaat tarafından yapımının tamamlandığı ortaya çıktı. Yine aynı sokakta bulunan Çiğdem ve Prestij Asi apartmanları da yerle bir oldu. Çiğdem Apartmanı’nın ise Özçağ İnşaat tarafından yapıldığı tespit edildi.

Astsubay Müge Güç ile Polis Memuru eşi İsmet Burak Güç (29) ile Uzman Çavuş İlhami Altun ve eşi Zehra Altun’un cansız bedenleri İshar Apartmanı’nın enkazından çıkarılmıştı.

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