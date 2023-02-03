Abone Ol

Bir yıl boyunca kasadan para çalmış

İstanbul'da M.K. isimli bir kişi, çalıştığı eczanenin kasasından bir yıl içerisinde farklı tarihlerde toplam 150 bin lira çaldı. M.K.'nin hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bir yıl boyunca kasadan para çalmış

Bağcılar’da bir eczanenin sahibi yıllık cirosunu kontrol ederken 150 bin lira açığı olduğunu fark etti. Bunun üzerine şüphelendiği çalışanı M.K.’yi işten çıkaran eczacı, güvenlik kameralarını da izlemeye başladı.

Görüntülerde M.K.’nin 1 yıl içerisinde, sık sık kasadan para aldığını fark eden eczacı durumu polise bildirdi. İhbar üzerine eczanenin güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, M.K.’nin para çaldığını tespit edince şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan M.K.’nin kasadan para çaldığı anlar ise güvenlik kameralarına kaydedildi. Görüntülerde M.K.’nin müşterilerin verdiği paraları kasaya koyduğu sırada kasadan da para aldığı anlar yer alıyor.

Tarihi kebapçıda yıllarca süren vurgun... 12 çalışan hakim karşısındaİlginizi ÇekebilirTarihi kebapçıda yıllarca süren vurgun... 12 çalışan hakim karşısındaÇaldığı parayla aynı marketten alışveriş yaptıİlginizi ÇekebilirÇaldığı parayla aynı marketten alışveriş yaptıBir yıl boyunca her gün 30-40 bin lira çaldıİlginizi ÇekebilirBir yıl boyunca her gün 30-40 bin lira çaldı

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
X Reklam