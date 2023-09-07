Bir yıldır bağlanmayan elektriğe isyan ettiler

Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde 55 daireden oluşan Hümeyra Konutları sahipleri, tüm alt yapı imkanları olmasına karşın 1 yıldır evlerine elektrik bağlanmamasına isyan etti.

İlker KILIÇASLAN

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Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde 2020 yılının Mayıs ayında 55 dairelik Hümeyra Konutları’ndan ev satın alan konut sahipleri, AKP iktidarının ifade ettiği ‘Yeni Türkiye Yüzyılı'nda elektrik sıkıntısıyla karşı karşıya kaldı.

Tapu işlemlerinin uzun sürmesi sebebiyle elektrik başvurusunu ancak 2022 yılının Ekim ayında yapan konut sahipleri; geçen yaklaşık 1 yıllık süre içerisinde evlerine elektrik bağlatamamaları sebebiyle mağdur oldu. İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan, elektrik bağlanmaması sebebiyle evlerine yerleşemeyen konut sahiplerini ziyaret ederek yaşadıkları sıkıntıları dinledi.

DEPREMDEN KAÇTI, MANİSA'DA ELEKTRİK SORUNUYLA KARŞILAŞTI

6 Şubat tarihindeki yıkıcı depremden en çok etkilenen illerden olan Malatya'dan Manisa'ya gelen ve elektriği bağlanmayan 55 dairelik konutlardan ev alıp yerleşen depremzede Sami Fırat, yaşanan sıkıntıya tepki gösterdi.

Elektriği olmayan Hümeyra Konutları’nda eşiyle birlikte oturan konut sahibi depremzede Sami Fırat yaşadığı sıkıntıyı şöyle ifade etti: “Depremden kaçmak için Manisa'ya geldik ve Muradiye bölgesinde bu daireyi satın aldık. Ancak gelir gelmez elektrik sıkıntısı ile karşılaştık. Suyumuz var, doğalgaz çekildi, gerekli alt yapımız var. Ancak elektriğimiz yok. Şuanda eşimle birlikte evde oturuyoruz. Çocuklarım Malatya'da. Evde beyaz eşya dahil elektrikle çalışan hiçbir alet kullanılmıyor.”

Evinin aydınlatma elektriğini kendi imkanlarıyla kurduğu güneş paneli ile sağladığını ifade eden Fırat sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda kendi imkanlarımla apartmanın terasına kurduğum ufak bir güneş paneli ile sadece aydınlanma elektriğimi karşılayabiliyorum. Bir de cep telefonlarımızı şarj edebiliyorum. Ama bir buzdolabı ve çamaşır makinesini çalıştıramıyorum.”

“İNSAN ÜZÜLÜYOR 21'NCİ YÜZYILDA YAŞIYORUZ”

Manisa’ya hayallerle geldiğini, ancak hayallerinin yıkıldığını söyleyen depremzede Sami Fırat, evine elektrik bağlatamadığı için deprem bölgesine geri dönmek zorunda kalacağını belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı: “İnsan üzülüyor. Deprem bölgesinden gelip burada böyle bir durumla karşılaşmak üzüyor. 21'inci yüzyılda yaşıyoruz. 85'den sonra 90 dönemlerinde rahmetli Özal bizim oralar dağlık kesim olmasına ve her bir dağ başında ev varken her yere elektrik çekilmişti. Ama şuan 21'inci yüzyıldayız, benim 50 metre ilerimdeki apartmanlarda elektrik varken benim oturduğum apartmana elektrik çekilmiyor. Böyle bir iş olmaz.

Depremden kaçıp mecburiyet karşısında Manisa'ya geldim. Ancak bu sıkıntıyı da yaşayınca yine deprem bölgesi olan Malatya'ya geri dönmek zorunda kalacağım. Malatya'da oturduğumuz ev depremde ağır hasar aldığı için oturulacak durumda değil. Halen daha Malatya'da artçı depremler devam ediyor. Çocuklarımın psikolojisi bozuldu. Ama bu sıkıntı çözülmediği için geri dönmek zorunda kalacağım. Yetkilerden talebimiz bir an önce bu sıkıntı çözülsün. Biz de geri dönmeyelim.”

“14 AYDA BİTECEĞİ SÖYLENDİ 12 AY GEÇTİ HAREKETLİLİK YOK”

Elektriği bağlanmayan konutlardan ev sahibi olan Ömer Faruk Tuncay ise, başvurdukları yetkili mercilerden yaşanan sıkıntını çözümü noktasında kesin bir cevap alamadıklarını belirterek şöyle konuştu: “Konutlarımızda elektrik haricindeki tüm altyapı sorunlarımızı çözüme kavuşturduk. Ancak elektrik bağlatmak konusunda sıkıntıyı aşamadık. Gediz Elektrik buranın altyapısını olmadığı bahanesiyle 55 daireye elektrik bağlantısı yapmıyor.

Asıl sorunun trafo yenilenmesi, trafonun yeniden koyulacağı ifade ediliyor. Bu konuda daire sahipleri olarak CİMER'e başvuruda bulunduk. Valiliğe gerekli şikayetlerimizi yaptık. Yaptığımız başvurularda bize 14 ay süre içerisinde yapılacağı belirtildi. 12 ay geçti. Ancak bir hareketlilik hala yok. Gediz Elektik şirketine gönderdiğimiz dilekçelerde ise bize 2023 yatırım programı içerisinde olduğu şeklinde cevap veriliyor. Ama 2023 yılının artık sonlarına geldik. Ortada herhangi bir yatırım yok.

Ayrıca şirket bize gayri resmi olarak işi yapacak müteahhit firmasının işi bıraktığını, yapacak olan firmaların ise mazot ve girdi maliyetlerindeki artışı gibi bahaneler ürettiği ifade edildi. Artık bizim bu mağduriyetimiz giderilsin ve bir an önce evlerimize girelim.”

“6 YILDIR KİRADA OTURUYORUM”

Hümeyra Konutları’ndan evini temeli başlarken satın aldığını dile getiren ve o günden bu zamana kadar kirada oturduğunu ifade eden mağdur Mustafa Akça da yaşadığı sıkıntıyı şöyle dile getirdi: “Dairemi alalı neredeyse 6 yıl oldu ve ben şu anda kirada oturuyorum. Hala evimin içine giremiyorum. Çünkü evimin elektriği yok. Büyük bir mağduriyet yaşıyoruz. Hangi makama başvurduysak bir çözüm bulamadık. Yaşadığımız bu sıkıntının bir an önce çözülmesini ve bir an önce evimize taşınmayı bekliyoruz.”

“21'iNCİ YÜZYIL TÜRKİYE'SİNE YAKIŞMAYAN MANZARA”

Elektriği bağlanmayan konut sahiplerini sıkıntıları dinleyen İYİ Parti Yunusemre İlçe Başkanı Tufan Akan ise açıklamasında yetkilere seslenerek şu ifadelere yer verdi:

“Vatandaşlarımız Gediz Elektrik şirketinden kaynaklı yaşanan büyük bir sıkıntıdan şikayetçi. Tam 1 yıl önce başvurulmuş ve 14 ay içinde yapılacağı söylenmesine karşın halen daha bir çalışma bile başlamamış. Malatya'dan bir depremzede vatandaşımız buradan daire satın alarak Manisa'ya gelmiş. Ancak depremden kurtulmasına karşın Manisa'da elektrik sıkıntısıyla karşılaşmış. Üzücü bir durum. Tüm ilgili kurumlara sesleniyoruz.

Vatandaşlarımızın yaşadığı bu soruna bir an önce çözüm bulunsun. İnsanlar yaşanan bu ekonomik krizde yemeğinden, içmesinden, her şeyinden keserek bir ev satın almış ve şu anda bu evlerine giremiyorlar. Kirada oturuyorlar. Bu 21'inci yüzyıl Türkiye'sine yakışmayan bir manzara.”

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