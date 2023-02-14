Bir yıllık evli çift deprem kurbanı
Gaziantep'te depremde yıkılan binanın enkazında kalan bir yıl evli çift fizyoterapist Fatih Selçuk ile öğretmen Fatma Selçuk'un cenazeleri toprağa verildi.
Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremde, Gaziantep’in İslahiye ilçesinde görev yapan, fizyoterapist Fatih Selçuk (28) ve öğretmen eşi Fatma Selçuk (27), evlerinin yıkılmasıyla enkaz altında kaldı.
Kurtarma ekipleri, çiftin cansız bedenlerine ulaştı. Fatih Selçuk’un cenazesi, memleketi Konya Seydişehir’de, Fatma Selçuk’un cenazesi ise memleketi Kütahya’ya gönderildi. Çiftin bir yıl önce evlendiği öğrenildi. (DHA)