Bir zam da suya geldi
AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin belediye meclis toplantısında su fiyatlarına zam kararı çıktı.
Türkiye’de son günlerde iğneden ipliğe birçok mal ve hizmete, vergiler ile harçlara gelen zamlardan su fiyatları da nasibini aldı.
AKP'li Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin temmuz ayı meclis toplantısına su fiyatlarına yapılan zam damgasını vurdu. AKP'li Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki meclis toplantısında alınan kararla kent merkezinde suyun metreküpüne yaklaşık yüzde 50, kırsalda ve diğer kullanım alanlarında ise yüzde 100’ün üzerinde zam yapıldı.
NE KADAR ZAM GELDİ?
Kayseri’de merkezde daha önce 7 lira 49 kuruş olan suyun fiyatı 11 TL’ye çıktı. Yine kırsal mahallelerde 3 lira 59 kuruş olan suyun fiyatları 7.70 TL’ye çıkarıldı. Daha önce belde olan mahallelerde ise su ücreti 1 lira 32 kuruştan 5.5 liraya yükseltildi.
AKP VE MHP'LİLERİN OY ÇOKLUĞUYLA KABUL EDİLDİ
CHP ve İYİ Parti’li belediye meclis üyeleri zamma karşı çıksa da sonuç değişmedi. Zam kararı Meclis’te AK Parti ve MHP’li meclis üyelerin oylarıyla, oy çokluğu ile kabul edildi.