Bir zamanlar hakaret edilen BAE iktidarın umudu oldu

Ekonomik kriz karşısında döviz arayışına giren iktidar, Birleşik Arap Emirlikleri’nin kapısını çaldı. Bir dönem manşetlerden hakaret yağdırılan Nahyan’dan para istendi.

Veli TOPRAK

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BİRLEŞİK Arap Emirlikleri (BAE), bir dönem Türkiye'nin uluslararası arenadaki ‘en büyük düşmanları' arasında gösteriliyordu. İki ülke, Suriye, Libya, Katar gibi birçok alanda karşı karşıya gelmişti. İki başkent arasında en ufak bir temas olmazken, iktidar yanlısı basın ise BAE ve Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan hakkında hakaret dolu yayınlar yapıyordu.

Nahyan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin “finansörü” olarak ilan ediliyor, terör örgütleri PKK ve FETÖ'ye yardım etmekle suçlanıyordu. Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “BAE, ABD ile birlikte 15 Temmuz darbesinin failidir. Bugün Cumhurbaşkanımızı anti-semitizm ile suçlayanlar, 15 Temmuz'u yapanları ABD'de saklıyorlar, ortakları da Birleşik Arap Emirlikleri'nde” demişti.

FİNALİ İZLEDİLER

Ancak geçen yıl ibre tersine döndü. 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeyi ziyaret etti ve 13 anlaşma birden imzaladı. 10 Haziran'da İstanbul'da oynanan Şampiyonlar Ligi finalini de Erdoğan ve Nahyan yanyana izledi.

Son olarak faiz artışı sonrasında dövizde sert yükselme yaşanınca hükümet, döviz bulacağı kapıları çalmaya başladı. Erdoğan yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i BAE'ye gönderdi. Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed El Nahyan ile görüştü.

‘ŞÜKRANLARIMI SUNARIM'

Yılmaz görüşme sonrası “İkili ve heyetler arası yapılan verimli görüşmelerde, iki ülke ilişkileri ve ekonomik iş birliği imkanlarını ele aldık. Nahyan başta olmak üzere Birleşik Arap Emirlikleri yetkililerine misafirperverlikleri için şükranlarımı sunuyorum” paylaşımı yaptı.

‘ŞEREFSİZ' BİLE DEMİŞLERDİ

Hükümete yakınlığı ile bilinen gazeteler, BAE lideri için “Şerefsiz bunlar” başlığı atmıştı. 2020'de BAE ile İsrail'in yakınlaşmasını da eleştiren gazeteler, Nahyan için “İsrail'le normalleşme adına Peygamberimizden intikam almaya kalkıyorlar” yorumunu yapmıştı.