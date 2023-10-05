Biranlık dikkatsizlik ölüm getirdi
Muğla’nın Bodrum ilçesinde inşaatta çalışan boya ustası, bir anlık dikkatsizlik sonucu elektrik tellerine temas edip akıma kapıldı. Çarpılmanın etkisiyle ikinci kattan düşen usta yaşamını yitirdi.
Bodrum'un Yakaköy Mahallesi'nde bir inşaatta boya yapan 40 yaşındaki usta Cumali Kansuay, dikkatsizlik sonucu fırça sapını elektirik tellerine temas ettirdi. Akıma kapılan Cumali Kansuay inşaatın ikinci kattan düştü.
Ağır yaralanan Kansuay arkadaşlarının çağırdığı ambulans ile özel bir hastaneye ardından İzmir'e sevk edildi. Ancak Kansuay yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kansuay'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.