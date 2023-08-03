Biri çakmak doldururken öbürü sigara yaktı…

Erzurum'da, iki arkadaştan biri otomobilde çakmağına gaz doldururken, diğeri sigara yakmaya kalkınca patlama meydan geldi. İki arkadaşın ikinci ve üçüncü derece yanık teşhisiyle hastanede tedavi altına alındı

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Erzurum’da, geçen hafta bulundukları otomobilde biri çakmağına gaz doldururken, diğeri sigara yakmaya kalkan iki arkadaşın ikinci ve üçüncü derece yanık teşhisiyle sevk edildikleri hastanede tedavilerine devam ediliyor.

Palandöken ilçesindeki Yıldızkent semtinde geçen hafta meydana gelen olayda, otomobilde oturan iki arkadaştan biri çakmağına gaz doldurmaya çalışırken diğeri de kendi çakmağıyla sigara yakmaya kalkınca patlama meydana geldi.

TUTUŞAN KIYAFETLERİNİ KENDİLERİ SÖNDÜRDÜ

Elleri ve kollarından yaralanan gençler B.P ve E.U, hızla otomobilden dışarı çıkıp alev alan kıyafetlerini söndürdü.

Özel bir hastanenin acil servisine götürülen B.P ve E.U, burada yapılan müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezi’ne sevk edildi.

Vücutlarında ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu tespit edilen gençlerin tedavisi sürüyor.

ORTALIK BİR ANDA MASMAVİ OLDU

Patlamada cehennemi yaşadıklarını söyleyen E.U., “Otomobilde oturuyorduk. Çakmağın gazı bitmişti. Torpidoda olan gaz tüpü ile çakmağı doldururken sigara yaktık. O sırada patlama oldu. Ortalık bir anda masmavi oldu. Kapıları açıp kendimizi güçlükle dışarı attık. Alev alan kıyafetlerimizi söndürdü. Otomobil de büyük hasar aldı. Çok şükür korkulacak bir durumumuz yok” diye konuştu. (AA-DHA)