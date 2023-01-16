Birlik başkanı su sıkıntısı için uyardı: Acilen Milli Su Konseyi oluşturulmalı

İklim değişikliğine bağlı olarak kuraklık tehlikesinin giderek arttığını ve beklenen yağışların barajlar ile yer altı sularını yeteri kadar beslemediğini dile getiren Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Halis Uysal, önlem alınmadığı takdirde su krizinin kapıda olduğunu belirterek, iktidara 'Acilen Milli Su Konseyi' oluşturulması çağrısında bulundu.

İlker KILIÇASLAN

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İklim değişikliği ile birlikte yaşanan küresel ısınmanın sonuçları giderek daha fazla hissedilirken, birçok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de yağışlarda büyük oranda düşüşler yaşandı. Yağışların barajları ve yeraltı sularını yeteri oranda beslememesi önümüzdeki yıllarda yaşanabilecek olası bir su krizini şimdiden gündeme taşıdı.

Türkiye'de şuanda barajların doluluk oranının yüzde 50'lerin altında olduğunu söyleyen Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Halis Uysal, iktidarın önlem almadı takdirde su kriziyle karşı karşıya kalınacağını dile getirdi.

“RADİKAL ÖNLEMLER ALINMASI GEREKİR”

Türkiye'nin tüketebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyelinin yılda ortalama 112 milyar metreküp olmasına karşın bu suyun sadece 42 milyar metreküpünün kullanılabildiğini söyleyen Türkiye Sulama Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Başkanı Halis Uysal, bunun en büyük sebebinin suyun yanlış kullanılması olduğunu dile getirdi.

Uysal yaşanan su sıkıntısıyla ilgili şu ifadelere yer verdi: “Bilindiği gibi Türkiye bugün küresel ısınmanın risk gurubu ülkelerin başında gelmektedir. Diğer yandan çevre kirliliğinde de 40 ülke arasında yapılan araştırmada yüzde 69,2'lik oranla birinci sırada bulunmaktadır. Kuraklık ve çevre kirliliği suyun yok olmasında en önemli etkenlerdir.

Bugün Türkiye'de 42 milyar metreküp su kullanılmaktadır. Bunun yüzde 11'i sanayi de, yüzde 14’ü içme ve kullanma suyu geriye kalan yüzde 75’lük miktar ise tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Her şeyden önce tarımsal sulamada acil önlemler alınmalı, vahşi sulamayı terk edip, su kaybı minimum olan kapalı devre basınçlı damlama ve yağmurlama sulama sistemlerine geçilmelidir. Bunun sağlanması için de devlet tam destek vermelidir. Kuraklık geçici değil kalıcıdır. Bu yüzden radikal kararların alınması gerekir.”

“SU KRİZİ KAPIDA, ACİLEN MİLLİ SU KONYESİ OLUŞTURULMALI”

Barajlardaki doluluk oranlarının yüzde 50'lilerin altında olduğunu ve mevcut olan suyun ise düzenli bir şekilde kullanılmadığını söyleyen Uysal, açıklamasında iktidara ‘Milli Su Konseyi'nin oluşturulması konusunda çağrıda bulundu.

Açıklamasının son kısmında gerekli önemler acilen alınmadığı taktirde Türkiye'de su krizinin kapıda olduğuna dikkat çeken Uysal, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Artık durumun önemini bir an önce anlamamız gerekir. Su krizi kapımızı çalmak üzere.

Acilen Türkiye'de bir Milli Su Konseyi kurulmalıdır. Şuanda yaşanan ve önümüzdeki yıllarda yaşanabilecek kuraklığı geçici tedbirler ile çözüme kavuşturamayız. Suyun gereğinden fazla kullanılmasının önüne geçilebilmesi için gereken tedbirleri şimdiden almamız lazım.

Halen dünyada su sıkıntısı çeken 26 ülkenin sayısının 50 yıl sonra 66'ya çıkacağı ve dünya nüfusunun üçte ikisinin çeşitli su sorunları yaşayacağı tahmin edilmektedir. Sonuç olarak ekonomik sorunlar çözülebilir siyasi iktidarsızlıklar giderilebilir ve hatta Suriye savaşı da bitebilir. Fakat duyarsız kalınan çevre ve su zamanla insanlığın sonunu hazırlayacaktır. Bir damla suya hasret kalmadan yaşanan ve önümüzdeki yıllarda yaşanabilecek büyük sorunlara şimdiden önlem almamız lazım.”