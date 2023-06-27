Birlikte yaşadığı adamı sokak ortasında öldürdü

Düzce'de Ahmet C., birlikte yaşadığı Yeliz O. tarafından sokak ortasında vurularak öldürüldü. Polis, Yeliz O.'yu suç aleti silahla yakaladı.

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Düzce Aydınpınar Caddesi Aziz Yıldırım Bulvarı’nda Ahmet C. ile birlikte yaşadığı Yeliz O. arasında bu sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

ÇANTASINDAN SİLAHINI ÇEKİP VURDU

Tartışmanın büyümesi üzerine Yeliz O., çantasından çektiği tabancayla Ahmet C.’ye ateş etti. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ahmet C., buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.