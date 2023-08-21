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Bitlis POMEM Müdürü Kazım Kaman beyin kanaması geçirdi

Bitlis'te beyin kanaması geçiren Bitlis Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Kazım Kaman, Bitlis-Tatvan Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

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Bitlis POMEM Müdürü Kazım Kaman beyin kanaması geçirdi

Bitlis’te akşam saatlerinde beyin kanaması geçiren Bitlis Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) Müdürü Kazım Kaman, ambulansla Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan Kaman, daha sonra da ileri tetkik ve tedavi için hastane bahçesine inen helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi. (DHA)

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