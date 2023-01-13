Bitlis’te kuraklık nedeniyle 3 içme suyu kaynağı kurudu

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, bu yıl beklenen yağışların gerçekleşmemesi nedeniyle kentin içme suyunun karşılandığı 3 kaynağın kuruduğunu belirtti.

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Dünyada ve ülkede yaşanan kuraklıktan kentin de etkilendiğini ifade eden Tanğlay, şöyle konuştu:

“Bitlis, kurak iller arasında ilk sıralarda yer alıyor. İlimizdeki su kaynaklarımızda şu anda yüzde 63 civarında azalma var. Duav yaylasındaki, Başhan ve Tabanözü köyü bölgesindeki kaynaklarımız kurudu. 9 sondajımız çalışıyor. Bu sürede su kesintisine gitmedik. Hemşehrilerimizi susuz bırakmadık ama insanlarımızın su tasarrufunda bulunmaları lazım.

Bu şekilde giderse su kesintisi de yapabiliriz. 2019’da göreve geldiğimizde çalışmalarına başladığımız altyapıyı 1,5 yılda tamamladık. İçme suyu hattını tamamen değiştirdik. Aslında şu an onun meyvesini yiyoruz. Altyapıyı değiştirmeseydik bugün Bitlis’te hiçbir haneye su veremez halde olurduk.”

Kentte beklenen kar yağışının gerçekleşmediğini bildiren Tanğlay, ülkeye ve Bitlis’e en kısa zamanda kar yağması için dua ettiklerini aktardı.

“SUYUMUZU HOYRATÇA KULLANMAMAMIZ LAZIM”

Meteorolojinin verilerine göre, şubatta yağışların gerçekleşmesinin beklendiğini belirten Tanğlay, şunları kaydetti:

“Biz de sabırsızlıkla bekliyoruz. Bütün imkanları kullanarak yeni sondaj ve kaynaklarla ilimize su konusunda destek vermeye çalışıyoruz ama halkımızın da duyarlı olması ve su tasarrufuna gitmesi gerekiyor. Suyumuzu hoyratça kullanmamamız lazım. Bütün hemşehrilerimizden su tasarrufu yapmalarını rica ediyoruz.

Büyüklerimiz 50 yıldır böyle bir kuraklığın olmadığını söylüyor. Her taraf yeşil ve güneş var, yerde kar yok. Bu yılı geçen yılla kıyasladığımızda büyük bir kaybımız var. Geçen yıl Bitlis’e 10 metre civarında kar düşmüştü. Geçen yıl bu zamanlar yerde 2,5 metre kar vardı. Bu yıl 5 santimetre dahi kar düşmedi.” (AA)