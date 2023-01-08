Bitlis’te ‘pes’ dedirten hırsızlık: Gazeteciler Cemiyeti’nin kapısını bile çaldılar

Bitlis Gazeteciler Cemiyeti’nin (BİGACEM) Bitlis il merkezindeki ofisine giren hırsızlar cemiyet binasının kapısı dahil olmak üzere içerideki tüm malzemeleri çaldı. BİGACEM Başkanı Sinan Aygül konuyla ilgili yasal süreci başlattıklarını ve 200 bin liranın üzerinde maddi zararlarının olduğunu söyledi.

Orhan BOZKURT

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Bitlis Gazeteciler Cemiyeti'ne (BİGACEM) tahsis edilen eski valilik binasındaki ofis, hırsızlar tarafından adeta talan edildi. Bitlis’in merkez Taş Mahallesi’ndeki Bitlis Denetimli Serbestlik Müdürlüğü karşısında bulunan eski valilik binasının 4. katındaki BİGACEM ofisine giren hırsızlar cemiyetin kapıları, arşivi, mobilyaları, elektronik cihazları, dernek evrakları ve demirbaşları dahil olmak üzere cemiyet binası içerisinde bulunan tüm malzemeleri çalarak kayıplara karıştı.

AYNI BİNADA BİRÇOK KAMU KURUMU VE DERNEK BULUNUYOR

Bitlis Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Bitlis Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Muhtarlar Derneği, Engelliler Derneği gibi birçok kamu kurumu ve derneğin yer aldığı eski hükümet konağında yaşanan hırsızlık olayı pes dedirtti. Aynı bina içerisinde daha öncesinde farklı kurumlarda meydana gelen hırsızlık olaylarının son mağduru Bitlis Gazeteciler Cemiyeti oldu.

Sabah saatlerinde cemiyet ofisinde hırsızlık olayı yaşandığı ihbarını alan cemiyet Başkanı Sinan Aygül ve cemiyet yönetimi, gazeteciler ile birlikte soluğu il merkezindeki cemiyet binasında aldı. Cemiyet ofisine giren cemiyet yönetimi ve gazeteciler gördükleri manzara karşısında şok oldu.

Olay yerine gelen Bitlis Emniyetine bağlı polis ekipleri gerekli incelemelerini yapıp olayla ilgili tahkikat başlattı. Cemiyet yönetimiyle birlikte Şehit Mustafa Yeter Polis Merkezi Amirliğine giden BİGACEM Başkanı Sinan Aygül konuyla ilgili şikayette bulundu.

“İLK DEFA BÖYLE BİR HIRSIZLIK OLAYI İLE KARŞILAŞIYORUZ”

BİGACEM Başkanı Sinan Aygül, mesleki yaşantısı boyunca birçok hırsızlık haberine gittiğini ancak mağduru oldukları hırsızlık olayı gibi bir hırsızlık olayı ile ilk defa karşılaştığını söyledi. İğneden ipliğe cemiyet ofisinde ne var ne yoksa hırsız ya da hırsızlar tarafından çalındığını vurgulayan Aygül, maddi zararın 200 bin liranın üzerinde olduğunu ifade etti.

“3 YILDIR SÜRDÜRÜLEN PROJENİN TÜM KAYITLARI KAYBOLDU”

Hırsızlık olayının sadece maddi zararla sınırlı olmadığına dikkat çeken Aygül, BİGACEM tarafından yaklaşık 3 yıldır yürütülen birçok projenin çekim kayıtlarının barındırıldığı cihazlar, arşivler ve cemiyete ait resmi evrak ve dernek defterlerinin de kayıp olduğunu dile getirdi.

“YASAL SÜRECİ BAŞLATTIK SONUCUNU BEKLİYORUZ”

Aygül şunları söyledi:

* “Cemiyetimize giren kişi ya da kişiler kapısıyla beraber içerdeki bütün malzemeleri çalmış. Merkezdeki büromuzda başkanlık makamı, sekreterlik odası, mutfak ve konferans salonumuz vardı. Büro mobilyaları, elektronik cihazlar, mutfak malzemeleri, temizlik malzemelerine kadar her şey alınmış. Evraklarımızın, arşiv kayıtlarımızın bir kısmı yerlere saçılmış bir kısmı kayıp.

* Binada resmi kurumlar var, dernekler var, giriş kapısı mesai saatleri dışında kilitli bir bina. Nasıl olduğunu merak diyoruz ancak bütün sorumluları ortaya çıkarılacaktır. Emniyete haber verdik, asayiş ekipleri gelip ön incelemeyi yaptılar daha sonra olay yeri inceleme ekipleri gelerek çalışmalarını yaptılar.

* Karakolda ifade verdik şikayetçi olarak yasal süreci başlattık. Emniyetin ve akabinde savcılığın yürüteceği tahkikatı bekliyoruz. Daha sonra ayrıntılı şekilde kamuoyuyla gereken bilgiyi paylaşacağız.”