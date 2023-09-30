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Bitlis’te zincirleme kaza: 1 kişi öldü

Bitlis'te meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü.

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Bitlis’te zincirleme kaza: 1 kişi öldü

Bitlis’te 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Bitlis-Tatvan kara yolunda, sürücülerinin kimliği henüz belirlenemeyen plakalı otomobil, aynı güzergahtaki kamyona arkadan çarptıktan sonra karşı yönden gelen otomobille çarpıştı.

Kazada A.N.H. hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Ekiplerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. (AA)

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