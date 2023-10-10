Bitmeyen Millet Bahçesi

Kamu ihalelerindeki öngörüsüzlük, ekonomik kriz ve döviz kurlarındaki artışlar devlet ihalelerini de vurdu.

Deniz AYHAN

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Dar gelirlilere ucuz konut yapmak amacıyla kurulan TOKİ, 2021'de 31 milyon 143 bin TL'ye ihale ettiği Kilis Millet Bahçesi'ni tamamlayamadı. Yeni ikmal ihalesi düzenledi. Millet Bahçesi şimdi 201 milyon 68 bin liraya mal olacak. Maliyet tahmin edilenin 6.5 katına çıkacak.

Kilis Şehit Sakıp Mahallesi'nde yapılacak Millet Bahçesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi tarafından ilk ihale 9 Eylül 2021'de düzenlendi. 31 milyon 143 bin TL ödendi. Millet bahçesinin 20 Eylül 2022'de tamamlanması planlandı ancak bitmedi. TOKİ 31 Aralık 2022'de tamamlama ihalesine çıktı, bu kez de deprem nedeniyle ihale iptal oldu. Son ihale ise 16 Ağustos 2023'te düzenlendi. 6 Ekim 2023'te 169 milyon 925 bin 25 TL'lik sözleşme yapıldı. Millet Bahçesi'nin 300 gün içerisinde tamamlanacağı açıklandı.