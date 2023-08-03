İntihar eden müftünün eşi konuştu: Biz bunun hesabını kimden soracağız?

Müftü Mehmet Deniz, motosiklete bindiği ve cübbe giymediği için ihraç edilince intihar etti. Eşi Zeynep Deniz, DİB Ali Erbaş’a “Bunun hesabını nasıl vereceksiniz?” diye seslendi.

Halil ATAŞ

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Balıkesir'de görevli müftü Mehmet Deniz, bisiklet ve motosikletle işe gitmesi ve cübbe giymemesi sebep gösterilerek, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan soruşturma kapsamında meslekten ihraç edildi.

Soruşturmanın ardından müftülükten atılan Mehmet Deniz, bunun üzerine mahkemeye başvurdu. Balıkesir İdare Mahkemesi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kınama cezasını ve müftülükten atılma kararını bozarak göreve iade kararı verdi. Ancak Diyanet İşleri Başkanlığı bu kararı işleme koymadı.

AYM KARARINI BEKLEYEMEDİ

Müftü Mehmet Deniz bunun üzerine durumu Anayasa Mahkemesi'ne taşıdı. Anayasa Mahkemesi süreci devam ederken, yaşadıklarına daha fazla dayanamayan beş çocuk babası Mehmet Deniz, intihar ederek yaşamına son verdi. Ölmeden önce bıraktığı mektup ise savcılık tarafından incelemeye alındı. Cenazesi adli tıp kurumundan alınan Müftü Mehmet Deniz, Dursunbey'in Beyce Mahallesi'nde sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi. Manisa Kırkağaç İlçe Müftüsü olarak görev yaparken geçirdiği soruşturma sonrası Balıkesir İl Vaiziliği görevine atanan ve yaşadığı bu durumu kaldıramayacak 51 yaşında intihar eden Mehmet Deniz'in acılı eşi Zeynep Deniz, Diyanet yetkilileri ve devlet erkanına seslenerek şunları söyledi:

“MAHKEMEYE MÜDAHALE VAR”

“Hayatı boyunca onuru ve şerefi ile yaşamış olan eşim hangi sebepten dolayı cezalandırıldı? Bunları kaldıramayan eşim yaşamına son verdi. Mahkeme kararları kim için ve ne için verildi? Sayın Ali Erbaş'a sesleniyorum; Hz. Ömer demiyor muydu, ‘Fırat kenarında kuzuyu bir kurt kapsa hesabı Ömer'den sorulur.' Biz bunun hesabını kimden soracağız Sayın Başkan? Benim, eşimin ve çocuklarımın vebali kimlerin? Bunun hesabını nasıl vereceksiniz bana? Bize ‘Mazlumsunuz, mahkemeye gidin' dediğiniz halde, bu mahkeme kararları kimler tarafından müdahale edilerek bu hale getirildi? Bu işle alakalı olduğunuzu inkar edebilecek misiniz? Bu vebali nasıl kaldırabileceksiniz?”

BU ÖLÜMÜN ALTINDA DİB'İN KARARLARI VAR

Adaletli, Dinamik, İdealist, Liyakatli Diyanet ve Vakıf Çalışanları Sendikası (Diyanet Adil-Sen) Başkanı Ahmet Murat Hocaoğlu, meslektaşları Mehmet Deniz'in intiharından Diyanet İşleri Başkanlığı'nı sorumlu tuttu.

Hocaoğlu “ Bu ölümün altında ben inanıyorum ki başkanlığın verdiği karar vardır. Hukuki olarak, tüm altyapımız ile hocamızın yanındayız. Kampanya başlayacağız. Bugünden itibaren Diyanet'te birçok şeyler değişecek” dedi. Mil-Diyanet Sen Genel Başkanı Celaleddin Gül ise “Makamı, mevkisi ve unvanı ne olursa olsun, Mehmet Deniz'in intihar etmesine direk ya da dolaylı olarak sebep olan kişilerin araştırılmasını, soruşturulmasını, hukuk çerçevesinde gereğinin yapılmasını talep ediyoruz” açıklamasını yaptı.

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