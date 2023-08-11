Bize gönül verenlerin söylediklerini duyuyoruz

Grup Başkanı Özgür Özel, CHP’deki son durumu paylaştı: Özel, “Adaylığa karar verirsem önce Genel Başkan’a söylerim” dedi ve ekledi: Kurultay seçimden önce yapılmalı. Ertelenirse sağlıklı olmaz.

Başak KAYA

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisindeki değişim tartışmaları için “Hem kararlı hem de vefalı olmak lazım” dedi. Genel başkanlığa adaylık kararı verirse, bunu önce ailesiyle sonra da Kılıçdaroğlu ile paylaşacağını belirten Özel, sorumluluk alma kararından vazgeçmediğini de vurguladı. TBMM'de gazetecilerle bir araya gelen Özel, şu mesajları verdi:

UYUMLUYUZ

“MYK ve Genel Başkan'la grup arasında uyumu sağlıyoruz. Aramızda bir çatışma, sürtüşme, gerilim alanı yok. Ne MYK'yla ne de Genel başkanla… Genel başkan adaylığı için karar verirsem Anadolu turu atarım. Bu kararı vermezsem de yerel seçimler için yine Anadolu'ya giderim. ‘İstifa edecek, Anadolu turuna başlıyor' haberlerini birileri maksatlı çıkarıyor. Adaylığa karar verirsem bunu önce ailemle sonra Genel Başkan ile paylaşacağım. Yerel seçimlerden önce kurultayın yapılması gerekir. Seçmenin içinde bulunduğu ruh hali dikkate alındığında ertelenmesinin parti açısından sağlıklı olmayacağını düşünüyorum. Örgütün seçmenden kopuk olduğu varsayımı da örgüte hakaret. Bize gönül verenler neyi söylüyor ise duyuyoruz, hepimizin duyması da lazım.”

Putin'e benzemek doğru değil

“Kendilerini dünyada yükselen bazı sağ muhafazakar ve milliyetçi akımlara benzeştiren, korku siyaseti ve tehdit üzerine kampanya kuran, Orban'a, Putin'e benzeyenlerden farklılaşmamız lazım. Liderin güçlü olduğu, herkesin de onun tarafından seçildiği bir anlayıştan, her kademede yönetime müdahil olabilen yeni bir örgüt mimarisine ihtiyaç var. Yeni nesil yönetim anlayışına ihtiyaç var.”

Partideki değişim tartışmasını kişilere indirgememek lazım

Özel, değişim çıkışının ardından ‘görevinden istifa etmeli' eleştirilerine “İyi niyetli bulmuyorum” yanıtını verdi. Özel, partideki değişim tartışmalarıyla ilgili de şunları söyledi: “Değişim konusunda kararlı olmak lazım ama vefalı da olmak lazım. Vefa meselesinde, ilk gün takındığım tutum ile bugün arasında fark yok. Değişim meselesinin, kişiye, kişilere, tüzüğe, programa indirgemek yerine hepsini kapsayacak bir büyük anlayış ve süreç olarak tarif edilmesini doğru buluyorum. Sadece Genel Başkanı sadece MYK'yı tartışarak sadece bazı görev değişikliklerini ortaya koyarak yapmamak lazım.”