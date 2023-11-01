ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’ın pazar günü Türkiye’ye bir ziyaret gerçekleştireceği öğrenildi.

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İsrail ile Hamas arasında başlayan çatışmalardan beri bölgede bir dizi ziyaret gerçekleştiren ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye’ye geliyor.

Blinken’ın 5 Kasım Pazar günü Ankara’da olması bekleniyor.

Blinken, İsrail-Hamas çatışmalarının başlamasının ardından Orta Doğu’da 7 ülkeyi ziyaret etmiş, bu ülkeler arasında Türkiye yer almamıştı.

Blinken, en son olarak 6 Şubat’ta yaşanan yıkıcı depremlerin ardından Türkiye’ye gelmişti. Ankara ve deprem bölgelerine giden Blinken’ın bu ziyareti, 19-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşmişti.

“TİMSAH GÖZYAŞLARI DÖKÜYORLAR”

Cumhurbaşkanı ve Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta sonu İstanbul’da yapılan Büyük İstanbul mitinginde dikkat çeken mesajlar vermişti.

“Dün Ukrayna-Rusya Savaşı’nda katledilen siviller için timsah gözyaşları dökenler, bugün binlerce masum çocuğun ölümünü sessizce seyrediyor” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Ukrayna’da ölenler için gözyaşı döktünüz de Gazze’de ölen bu yavrular kim? Niçin sesiniz çıkmıyor? Ey Batı, size sesleniyorum, siz yeniden bir hilal-haçlı mücadelesini mi estirmek istiyorsunuz? Eğer böyle bir gayretin içindeyseniz biliniz ki bu millet ölmedi, bu millet dimdik ayakta. Yine aynı şekilde, aynı kararlılıkla Libya’da neysek, Karabağ’da neysek, bilesiniz ki Orta Doğu’da oyuz” diye konuşmuştu.

“ON BİNLERCE KİLOMETRE ÖTEDEN GELİP…”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu tablonun bile tek başına kendilerine çok şey anlattığını ve riyakarlığı, bu çifte standardı, bu vicdan ve ahlak dışı ayrımcılığı PKK, DEAŞ ve FETÖ’nün saldırılarında karşılaştıkları tabloda defalarca yaşadıklarını dile getirerek, “Terörle mücadele bahanesiyle on binlerce kilometre öteden gelip, milyonlarca insanı hunharca katledenler, bize kendi sınırlarımızı, kendi vatanımızı, kendi vatandaşımızı koruma hakkı vermek istemediler. Şimdi açık konuşuyorum; bilhassa son on yıldır terörle mücadele adına ne yaptıysak, hangi başarıyı kazandıysak bunlara rağmen gerçekleştirdik. İnşallah bundan sonra da ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ şiarıyla, kendi çizdiğimiz yolda ilerlemeyi sürdüreceğiz” demişti.