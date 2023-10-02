Abone Ol

BM’den Ankara’daki terör saldırısına kınama

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Ankara'da gerçekleştirilen terör saldırısını kınadı.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
BM’den Ankara’daki terör saldırısına kınama

AYRINTILAR GELİYOR…

Teröristler Ankara'ya nasıl geldi?İlginizi ÇekebilirTeröristler Ankara'ya nasıl geldi?Ankara'da terör saldırısıİlginizi ÇekebilirAnkara'da terör saldırısı
X Reklam