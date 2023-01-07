Bodrum Belediyesi geri adım attı: Cengiz’e verilen ruhsat iptal edildi

Bodrum Belediyesi, Cengiz Holding'e verdiği ruhsatta geri adım attı. Böylece Gölköy Mahallesi’ndeki Cennetkoy’daki 678 bin metrekarelik alana yapılması planlanan turistik tesis ve rezidans projesi iptal edildi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi'ndeki doğal ve arkeolojik sit alanları ile ünlü Gökburun Yarımadası'nda özelleştirme İdaresi'nden satın aldığı 678 bin metrekarelik arazi üzerine turistik tesis ve rezidanslar yapmak için 12 Aralık 2022 tarihinde Bodrum Belediyesi'nin verdiği inşaat ruhsatı ile inşaat faaliyetine başlayan ve hafriyat yapan Cengiz Holding ile ilgili bugün açıklama yapıldı.

Bodrum'da Kent Konseyi, TMMOB, STK'ların Cengiz Holding'e verilen ruhsata büyük tepki gösterip ruhsat iptali için dava açma hazırlığı yaparken Bodrum Belediye Başkanı CHP'li Ahmet Aras bugün Belediye Binası'nda basın açıklaması yaparak ruhsatın iptal edildiğini belirtti.

HEM RUHSAT İPTAL EDİLDİ HEM İNŞAAT DURDURULACAK

Pazartesi gününden itibaren ruhsat iptal kararının resmi olarak ilan edileceğini ve ilgili bakanlığın sistemine de işleneceğini belirten Aras yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

*Bodrum Cennetkoy'da verilen inşaat ruhsatına Bodrum'da TMMOB; kent konseyi ve birçok STK tepki gösterdi, ancak biz yasalar çerçevesinde ruhsatı vermiştik. Verilen tüm tepkileri saygı ile karşılıyoruz, biz ruhsatı verirken sadece tapuya ve oradaki şerhlere bakarız, ruhsat verilirken sıkıntı yoktu.

*Ancak buradaki hazine arazisi ve daha önce kendilerinin mirasçı olduğunu belirten bir grubun açtığı davalar vardı. Bu davalar sürerken Özelleştirme İdaresi satışı yapmıştı, Danıştay ise yürütmeyi durdurma kararı vermişti.

*Tüm bunlara rağmen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile satış yapıldı ve firma orada yasal izinleri ÇED gerekli değildir raporunu alıp ruhsat müracaatı yaptı. İddia edildiği gibi ruhsat 6 günde değil 1 yıl incelemenin ardından verildi.

DANIŞTAY VE ANAYASA BAKARAK RUHSAT İPTALİNİ YAPTIK

Aras açıklamasının devamında ise Danıştay'ın benzer nitelikte bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ni iptal etmesi ile ilgili 2021 yılında da kesinleşmiş bir yargı kararı bulunduğunu ve Anayasa'nın 132. Maddesi gereğince firmaya verilen ruhsatı iptal etme kararı aldıklarını belirterek “Hiç kimse, belediyeler dahil Danıştay kararları ve Anayasa'nın üzerinde değildir. Bu nedenle örnek kararlara istinaden verdiğimiz ruhsatı iptal ettik. Bundan sonraki süreçte mücadele bir ruhsat işi olmaktan çıkmış, hak, hukuk ve adalet mücadelesine dönüşmüştür. Firma haklı olarak yargıya müracaat edebilir, benim veya belediyenin aleyhinde davalar açabilir. Bu konuda her türlü mücadeleyi vermeye hazırız” diye konuştu.

TÜRKİYE'YE EMSAL BİR KARAR OLACAK

Aras açıklamasının sonunda ise “Bu iptal kararını alırken hiçbir siyasi baskı altında kalmadım, kalmadık, sadece hak ve hukuktan yana olduk. Bu karar Türkiye'de hukukun üstünlüğü açısından bir emsal teşkil edecek, bu konuda her türlü hesabı vermeye hazırım” dedi.

100 VİLLA, 101 APART, 83 SUİT

Özelleştirme İdaresi’nden satın aldığı 678 bin metrekarelik arazide inşaata başlayacak olan Cengiz İnşaat, Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci için proje tanıtım dosyası sundu. Buna göre 409 bin metrekare büyüklüğündeki iki parsel üzerinde toplam 100 villa inşa edecek. Bulgari'nin işleteceği otel ise 101 apart ve 83 suit olmak üzere 184 odadan oluşacak. 59 bin 562 metrekare inşaat alanına sahip Cengiz İnşaat Bodrum projesinin maliyetinin 568 milyon lira olması bekleniyor. Bir bölümü 2. Derece doğal sit ve 3. Derece arkeolojik sit alan olan arazide geliştirilen projede 1200 kişilik 7 lokanta, 300 kişilik toplantı salonu ve yüzme havuzları bulunacak.

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