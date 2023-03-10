Bodrum katı önce kafe, sonra spor salonu yapan müteahhit, enkaz altında öldü

Diyarbakır’da depremde yıkılan bodrum ve zemin katta kolonları kesildiği ileri sürülen Sözel Apartmanı'nda bodrumun müteahhit tarafından bina içinden giriş kapısının kapatıldığı, ardından sokağa bakan dış duvarının yıkılarak kapı açıldığı belirlendi. Sığınak olarak kullanılan bodrumun müteahhit tarafından önce kafeterya, ardından da vücut geliştirme salonu olarak kiraya verildiği öğrenildi.

Özgür CEBE

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6 Şubat depreminde yıkılan Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki 10 katlı Sözel Apartmanı’nda, binanın müteahhiti Celal İrkören ile eşi, ses sanatçısı Zilan Tigris olarak bilinen Dilek Küçüker ile tiyatrocu eşi Çağdaş Çankaya, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı eski Devlet Bakanı Salim Ensarioğlu'nun yeğeni Engin, eşi Nupelda ve oğulları Ali İmran'ın da aralarında bulunduğu onlarca kişi hayatını kaybetti.

SIĞINAK OLDUĞU HALDE KAFETERYA VE SPOR SALONU YAPMIŞ

1993 yılında zemin artı beş kat ruhsat verilmiş olmasına rağmen binayı 10 kat olarak inşa eden müteahhidin binanın bodrum katındaki sığınağını da işyerine dönüştürdüğü öğrenildi. Ruhsat projesinde bodrum katın resmi belge ve kayıtlarda sığınak olarak göründüğü ve olağanüstü hallerde kullanılması için içinde duş alma yeri, su tesisatı ve lavabosu olması gerekirken, bunların hiçbirinin olmadığı belirtildi.

Müteahhidin 30 yıllık binanın zemin katından sığınağa merdivenle inilen kapıyı kapattığı, bodrumun sokağa bakan dış duvarlarını kırıp camekân taktırdığı, ardından da zeminden kaldırıma doğru kazı yaparak bir rampa oluşturup kapı taktırıp binaya bağlantısını kesip sokaktan sığınağa giriş verdiği tespit edildi.

Müteahhidin binaya ait olan sığınağı ticari alana çevirdikten sonra önce bir kafeteryaya kiraya verdiği, ardından da vücut geliştirme salonu olarak bir spor merkezine kiraladığı bildirildi.

PANDEMİDE 3 AY ÇALIŞIP KAPATTI AMA TUTUKLANDI

3 ay faaliyet yürüten spor merkezinin 2021 yılında Covid-19 salgını nedeniyle kapatıldığı ve pandemi nedeniyle çalışma izni verilmediği için burayı tahliye ettiği öğrenildi.

Bodrumda kolon kesildiği iddiasıyla spor salonu işletmecisi ile sığınağın müteahhitten kiralanmasına aracılık edip kefil olan 2 kişi ile aynı binanın zemin ve birinci katında faaliyet yürüten dershane sahibi tutuklanırken, proje sorumlusunun da aralarında bulunduğu 2 kişi hakkında ise yurtdışına çıkış yasağı konularak adli kontrol kararı bulunuyor.

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