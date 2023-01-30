Bodrum mandalinası 10 yıl sonra müzelik olacak

Bodrum’un Bitez Mahallesi’nde “Sadece Mandalin Festivali” adı altında düzenlenen festival renkli görüntülere sahne oldu. Festivalde yapılan konuşmalarda 10 yıl sonra mandalinanın müzelik olacağı belirtildi. Festivalde mandalina stantlarının yok denilecek kadar az olması dikkat çekti.

Yaşar ANTER

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Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde Bodrum Belediyesi, Bitez Muhtarlığı, Bitez Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Derneği, Bodrum Kent Konseyi Coğrafi İşaretler Çalışma Grubu ve Bodrum Mandalin Hareketi iş birliğinde düzenlenen “Sadece Mandalin Festivali” renkli görüntülere sahne oldu.

Festival, Bitez Mahallesi Köyiçi Mevkii Kadınlar Kahvesi önünde gerçekleştirilen kortej yürüyüşü ile başladı. Develer ile birlikte yapılan yürüyüşte folklor ekibi ve onlarca Bodrumlu eşlik etti.

FESTİVAL RENKLİ GÖRÜNTÜLERE SAHNE OLDU

Kortej sonunda Belediye mandalina bahçesine hasat yapıldı. Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras hasat yaparak mandalinaları küfeye doldurdu. Daha sonra kortej ekibi alana develerle giriş yaptı. Protokol konuşmalarının ardından, yöresel halk oyunlarının gösteri yapıldı. Gösterinin ardından sembolik olarak çivilerle mandalina kasası çakıldı.

Yerel sanatçıların sahne aldığı festivalde, şefler tarafından içerisinde mandalina olan yemekler yapıldı. Vatandaşlar açılan stantlardaki yöresel ürünleri ve mandalina ile yapılan kek, lokum gibi yiyecekleri hem tattı hem de satın aldı. Binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan festival renkli görüntülere sahne oldu.

ÇOCUKLARIMIZ MANDALİNAYI ON YIL SONRA MÜZEDE GÖRÜR

Mandalina bahçesi sahiplerinden Onur Girgin “Yıllardır mandalina festivali yapılır, katılırız, mandalina korunması için elimizden geleni yaparız, ancak söylenenler genelde sözde kalır, mandalina bahçeleri, zeytin ağaçları her yıl hızla yok olur, herkes bu katliam dursun der, mandalina zeytin betona yenilmesin, der, bunu diyen adam gider beton yapar, o nedenle mandalinayı çocuklarımız torunlarımız 20 yıl sonra Deniz Müzesi'nde ki kayıklar gibi anca müzede görür. Bugüne kadar mandalinanın korunması için alınan radikal ve kesin bir karar uygulama gördünüz mü ben görmedim, dolayısı ile festival güzel, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz, mandalinanın son yıllarında güzel bir eğlenceli gün oldu” dedi.

BODRUM MANDALİNASI MARKASINI YARATAMADIK

Bodrum Kent Konseyi Coğrafi İşaretler Çalışma Grubu, Bodrum Belediyesi ve Bodrum Mandalin Hareketi Kolaylaştırıcısı Erman Aras, Bodrum Mandalini'nin tüm menülerde yer almasını hedeflediklerini belirterek şunları söyledi: “Temmuz ayında yeşil Mandalin olur. Yeşil Mandalin ayrı bir değerdir ve aslında bir sanayi ürünüdür, kolonyasından parfümüne pek çok alanda kullanılabilir. Esansiyel açıdan da çok verimlidir, kozmetik sektöründe de anti-aging özelliğinden dolayı dünyada birçok markaya ilham olmuştur. Maalesef Bodrum mandalinasıyla ilgili bir marka yaratamadık. İşletmelere Bodrum mandalinasını tanıtmaya çalışıyoruz ve bir marka yaratmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki aylarda pastacılık ve kozmetik sektörlerine yönelik etkinliğimiz de olacak. Rant o kadar yüksek ki Mandalin bahçelerinin hepsi tek tek yok oluyor. Para kazanmayan bir sistem korunamıyor. Ürünler menülerde yer alır ve tüketilirse hem farkındalık sağlanmış olur hem de para kazanan bir sistem yaratılır.”

MANDALİNA BAHÇELERİNİ KENDİ ELİMİZLE İMARA AÇTIK

Festivale katılanlar mandalinanın Bodrum'un geleneksel bir kültürü olduğunu belirttiler. Konuşmalarda “Mandalina bizim kültürümüzün bir parçasıdır. Mandalina bahçesinde doğduk, orada büyüdük mandalinayla hayatımızı sürdürdük. Okuduk, evlendik, çocuklarımızı büyüttük. Mandalina bizim için değerli bir kültür varlığıdır. Mandalinanın yaşaması için bütün girişimler çok değerlidir. Mandalina hareketi ismiyle başlayan sonra da sadece mandalina festivali ismini alan ve devam eden bu güzel farkındalık hareketi hepimizi düşünmeye sevk etti. Mandalina bahçelerini kendi ellerimizle imara açtık. Tarım alanlarımızı maalesef kaybediyoruz. Mandalina ağaçlarımız turizme ve inşaata yenilmekte. Mandalinanın korunması için artık bir şeyler yapmamız gerekiyor. Etkinlik, eğlence ve festivalle olmayacak bir şey. Bu gerçek bir sahip çıkmayı gerektiriyor” denildi.