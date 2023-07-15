Bodrum Yeniköy’de orman yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yeniköy yakınlarında orman yangını çıktı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Yeniköy yakınlarındaki makilik alanda çıkan yangın önce tarım arazisine, ardından ormanlık alan sıçradı.

VATANDAŞLAR DA YARDIM ETTİ

Yangına itfaiye ve orman ekipleri ile Yeniköy'deki vatandaşlar müdahale etmeye çalışırken, hava araçlarının da söndürme çalışmalarına katılmak üzere bölgeye yönlendirildi.

Yakınlardaki kırsal Pınarlıbelen Mahallesi Muhtarı Abdullah Başol “Yangın zeytinlik arazide devam ediyor ama otlar çok kuru, rüzgar var ve yakındaki ormana sıçramaması için yoğun mücadele ediyoruz, ekipler gelmeye başladı” dedi.

KONTOL ALTINA ALINDI

Yangın, 2 helikopter, 8 arazöz ve 40 orman işçisinin müdahalesi ile saat 17.00’de kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yangında 0.5 hektar makilik ve tarım arazisinin zarar gördüğü belirtildi.