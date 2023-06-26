Bodrum’da hafriyat kamyonu ve beton mikserlerine ceza yağdı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde jandarma ekipleri, 50 hafriyat kamyonu ile beton mikserlerine, 'Çevre kanununa muhalefet' ve 'Emre aykırı davranış'tan toplam 750 bin lira idari para cezası kesti.
Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 15 Mayıs’ta başlayan inşaat yasağı tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda, ekipler Turgutreis- Göltürkbükü mahalleleri arasında hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Denetimlerde 50 hafriyat kamyonu ve beton mikserlerine ‘Çevre kanununa muhalefet’ ve ‘Emre aykırı davranış’tan toplam 750 bin lira cezai işlem uyguladı.
Turizm faaliyetlerinin yoğunlaştığı Ege Bölgesi'nde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın genelgesiyle, 15 Mayıs-15 Ekim tarihleri arasında uygulanan, ‘Ağır iş makineleri ile yürütülen inşaat çalışmalarının yapılmamasına' yönelik yasak kararı alınmıştı.
(DHA)