Bodrum’da kavgayı ayıran polisi bıçakladılar
Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir minibüsün sürücüsü ile yolcular arasındaki kavgayı ayırmaya çalışan polis, bacağından bıçaklandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde bu sabah saatlerinde Çarşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'ndeki eski Otoğar'da meydana gelen olayda minibüs şoförü T.E.K. ile yolcular arasındaki sözlü tartışma, tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Elindeki bıçağı rastgele savuran sürücü, bu sırada kavgayı ayırmaya gelen polis memuru A.T’yi bacağından yaraladı.
Bacağında derin kesik oluşan polis memuru A.T. çağrılan ambulans ile Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Minibüs şoförü T.E.K. gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.