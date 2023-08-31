Bodrum’da ‘kıyılar, sahiller halkındır’ eylemi

Muğla’nın Bodrum ilçesinin Gümbet Mahallesi sahilinde denize girmelerinin engellendiğini iddia eden 7 sitenin sakinleri durumu protesto edip basın açıklaması yaptı.

Yaşar ANTER

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Bodrum'un turistik Gümbet Mahallesi Asarlık mevkiinde inşaatı devam eden bir otel nedeniyle yapılan sahil düzenlemesi vatandaşları isyan ettirdi.

7 sitenin sakinleri bugün öğleden sonra denize giremediklerini belirterek avukatları ile birlikte eylem ve basın açıklaması yaptı.

İnşaat ve sahil düzenlemesinin devamında denize girdikleri alana bir beach club yapılması planlandığı iddia edildi. Eylem anında Bodrum Belediyesi ekipleri inceleme yaptı.

Ardından site sakinleri adına avukat Alican Esen, kamuya ait “kıyı işgali” ile ilgili basın açıklaması yaptı. Alican Esen açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“KIYILAR SAHİLLER HALKINDIR”

*Kıyılar, sahiller halkındır. Bu mevzu Anayasanın 43. maddesi ile düzenlenmiş ve ‘Kıyılar, devletin hüküm ve tasarrufu altındadır.

*Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir’ denilerek kıyıların kullanımında kamu yararının gözetilmesi gerektiği belirtilmiştir.

*Ayrıca Kıyı Kanununun 5. Maddesi ile de kıyıların devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunduğu ve herkesin eşit ve serbestçe yararlanmasına açık olduğu yasal olarak düzenlenmiştir.

*Her ne kadar anayasal düzende kıyıların halkın kullanımında olduğu ve kıyı kullanımında kamu yararının gözetileceği belirtilmiş olsa da 3 tarafı denizlerle çevrili ülkemizde kıyılar rant amacıyla kullanılmakta ve halkın kıyılardan istifade etmesinin önüne geçilmektedir.

“KIYILAR ÖZEL İŞLETMELEER TARAFINDAN İŞGAL EDİLMİŞ DURUMDA”

*Bodrum bölgesinde kıyılar özel işletmeler tarafından işgal edilmiş olup Asarlık Sahili Bodrumluların ücretsiz ve rahatça denizden istifade edebileceği son alanlardandır.

*Bu nedenle bulunduğumuz sahile sahip çıkmak ve haksız işgallere müsaade etmemek öncelikli vatandaşlık görevimizdir.

*İlerleyen dönemlerde Asarlık bölgesinin işgal edilmemesi için Kaymakamlık makamı ve Bodrum Belediyesi'nin yapacağı mücadelelerin halk olarak her zaman destekleneceğini bildirir, Kaymakamlık makamı ve Belediye'nin çabalarına rağmen halkın kullanımına özgülenmiş sahilleri işgal etmekten çekinmeyenlere karşı verilen bu mücadelenin Bodrum'a örnek teşkil etmesini diliyoruz.

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