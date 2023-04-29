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Bodrum’da makilik yangını: Alevler büyüyor

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi’nde çıkan makilik yangının hızla büyüdüğü ve kontrol altına alınamadığı belirtildi. Bölgede şiddetli rüzgar olduğu da ifade edildi.

Yaşar ANTER
Yayınlanma: 22:05 - 29 Nisan 2023 Güncellenme:
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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Akyarlar Mahallesi Aspat Mevkii'nde akşam saatlerinde makilik alanda yangın çıktı. Yangının kontrol altına anlamadığı belirtildi.

Şiddetli rüzgar nedeniyle hızla büyüyen yangına Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile bölgedeki sitelerdeki vatandaşların müdahale ettiği; yangında ilk belirlemelere göre 4 hektarlık alanın zarar gördüğü, söndürme çalışmaların devam ettiği belirtildi. Bölgedeki 6 tatil sitesinde de önlem alınmaya çalışıldığı aktarıldı.

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