Bodrum’da su hattı patladı, asfalt yarıldı
Bodrum’da içme suyu ana isale hattında tekrar patlama meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle asfalt yarıldı, cadde üzerindeki bazı işletmelerin bahçelerini su bastı.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında patlama meydana geldi. Bitez Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana gelen patlamanın şiddetiyle asfalt yarılırken, yolda büyük çapta göçük oluştu. Patlamanın ardından cadde üzerindeki bazı işletmelerin bahçeleri sular altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (MUSKİ) ekipleri sevk edildi. Ekipler, hatta gelen suyu kapatarak onarım çalışması başlattı. Bodrum Belediyesi ekipleri de çevrede temizlik çalışması başlattı.
Bodrum’da bir süredir su hatlarında sorunlar yaşanıyor. Geçen günlerde de yaşanan durum yargıya taşınmıştı. Bodrum Kent Konseyi’nin adliyede suç duyurusunda bulunduğu sırada dahi isale hattında patlama meydana gelmişti. (AA)