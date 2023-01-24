Bodrum’da tarihin en büyük uyuşturucu operasyonunda ceza yağdı

Muğla’nın Bodrum ilçesi açıklarında Vanuatu bayraklı yük gemisi ‘Ocean Blue’dan uyuşturucu naklettikten sonra kaçan ve 4 saatlik takibin ardından Yunan karasularına gireceği sırada içinde 84 kilogram uyuşturucu ile yakalanan ABD bayraklı lüks yat ‘Belgor’ ile ilgili iddianame hazırlandı.

Yaşar ANTER

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26 Temmuz 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Milas'a bağlı Güllük Limanı’na yanaşan Vanuatu bayraklı Ocean Blue isimli ticari gemide uyuşturucu madde bulunduğuna dair ihbar alan ekipler gemiyi takibe aldı. Geminin takibi esnasında ABD bayraklı Belgor isimli lüks yatın gemiye yanaşıp ayrılması üzerine ekipler gemiyi durdurdu.

YAT DURMAYIP KAÇMAYA ÇALIŞTI HURDAYA DÖNDÜ

Yalıkavak açıklarından uluslararası sulara kaçmaya çalışan Belgor isimli yat, ekiplerin ikazına rağmen Yunan karasularına doğru kaçmaya başladı. 4 sahil güvenlik botu, 1 sahil güvenlik dalış timi, 1 sahil güvenlik uçağı ve Emniyet Genel Müdürlüğüne ait 1 helikopter tarafından ABD bayraklı yat, 4 saat süren takibin ardından ateş açılarak durduruldu. Gemide ve denize atılmış olmak üzere 84 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

YAT SAHİBİ VE 18 KİŞİ TUTUKLANDI

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında lüks yatın sahibi eski armatör Ali Korman Erbacıoğlu’nun da aralarında bulunduğu hem yat sahibi, hem de yattaki 18 şüpheli tutuklandı. Erbacıoğlu, savunmasında yatın gaz kolu takılı kaldığı için duramadıklarını öne sürdü. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı hazırladığı 110 sayfalık iddianamede şüphelilerin savunması başta olmak üzere birçok karanlık noktayı aydınlattı.

UYUŞTURUCU KOD İSİMLERİ SNOWMAN VE UNCLE

Ekiplerin yatta uyuşturucu madde bulamadığı ve denize atıldığı yönünde düşüncenin hakim olması üzerine denizde aramaların başladığı kaydedilen iddianamede, balıkçıların yaptığı ihbarla üzerinde çuvallar içinde kardan adam anlamında ‘snowman’ ve amca anlamına gelen ‘uncle’ yazılı uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği aktarıldı.

YAT SAHİBİ ŞÜPHELİ İFADE VERDİ

Lüks yatın sahibi eski armatör Ali Korman Erbacıoğlu ise ifadesinde aşçı, tadilat işlerine bakan bir arkadaşı ve kendisine kaptanlığı öğrettiği bir kişiyle yatta bulunduğunu belirterek, “Sahil güvenlik ‘dur’ dedi ama arıza nedeniyle yat durmadı. Ateş etmeye başladılar. Hemen bir süpürge sapı alarak ucuna beyaz bir tişört bağladım. Daha sonra iskele tarafından gelen bot da ateş etmeye başladı. Bu olay 1 saate yakın sürdü” diyerek suçsuz olduğunu ve yattan denize uyuşturucu atılmadığını öne sürdü.

Yattan denize bir şeyler atıldığına dair görüntülerin izletilmesi üzerine, “Yatın içerisinden bir parçanın denize bir uçmuş olabileceğini düşünüyorum” şeklinde ifade verdiği iddianame satırlarında yer aldı. Yanında çalışan şüpheli İbrahim Çelik’in itirafçı olduğu ancak sonradan inkar ettiği ifadesinde, “Çarpması sesi duydum. Ali Korman telefon görüşmesi yapıp ‘sıkıntı var’ deyip telefonunu denize attı. Dümenin başındayken yanındaki çalışana ‘mazotları fulle, Yunan sularına gireceğiz, kurtulacağız, 2 mil kaldı’ dedi. Diğerleri de yatın önüne gidip ‘tamam hallettik’ diye yanıt verdi ” şeklindeki beyanlarına katılmadığını ve söyleyecek başka bir şeyi olmadığını aktardığı kaydedildi.

18 KİŞİYE 67'ER ŞER YIL HAPİS

Kilolarca uyuşturucunun sevk ve nakil işlemlerinin şüpheliler tarafından görülmeksizin yapılamayacağının aşikar olduğunu kaydeden savcılık, Ocean Blue isimli ticari yük gemisindeki 14 mürettebat ile Belgor isimli yatın sahibi Ali Korman Erbacıoğlu ve çalışanlarının bulunduğu 18 şüphelinin ‘birden fazla kişiyle uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme’ suçundan 67’şer yıla kadar hapsini istedi.