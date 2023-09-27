Bodrum’da yine hat patladı, restoranı su bastı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu ana isale hattında bir kez daha patlama meydana geldi.
Muğla’nın Bodrum ilçesinde isale hatlarında yaşanan sorun devam ediyor.
Bu kez Vahşi Mahallesi Oyder Caddesi’nde isale hattındaki patlamayla asfalt yarıldı, yolda göçük oluştu. Patlama sonrası caddedeki bir restoranı da su bastı.
İşletme çalışanları suyu tahliye etmek için çaba sarf etti.
Patlağın tamiri için bölgeye belediye ekipleri sevk edilirken ana hattaki su da kesildi. (AA)