Bodrum’daki yangının faili ormanı 100 bin TL’ye yakmış

Muğla’nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi'nde iki yıl önce çıkan ve 87 hektarlık ormanlık alanın yanmasına, binlerce turistin otellerden boşaltılmasına neden olan yangını çıkaran 26 yaşındaki İ.S. tutuklandı. İ.S.'nin 100 bin TL karşılığında ormanı yaktığı ortaya çıktı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Güvercinlik Mahallesi'ndeki Pina Yarımadası'nda 29 Temmuz 2021'de çıkan ve 87 hektar ormanlık alanın yanmasına, binlerce turistin otellerden tahliye edilmesine neden olan yangının faili tesadüfen Aydın'da yakalandı.

Aydın’da yaklaşık 8 ay önce uyuşturucu ticareti yapmak suçundan hakkında işlem yapılan 26 yaşındaki İ.S.’ye ait cep telefonunda, orman yangını görselleri olduğu görüldü.

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelinin cep telefonundan yurt dışında yaşayan bir kişiye, “Yaktım ama çabuk söndü” mesajı gönderdiği tespit edildi.

SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

Bunun üzerine soruşturmayı genişleterek HTS kayıtları ve cep telefonu sinyalinden İ.S.’nin 29 Temmuz 2021’de Bodrum’un Güvercinlik Koyu’ndaki Pina Yarımadası mevkisinde olduğu bilgisine ulaşan Başsavcılık, aynı gün bölgede çıkan orman yangınında da 87 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü, zanlının cep telefonundaki yangın fotoğraflarının da aynı alandan çekildiğini belirledi.

Banka hesap hareketlerini de inceleyen savcılık, yangından bir süre sonra şüpheli İ.S. adına yurt dışından 100 bin liralık havale yapıldığını saptadı.

100 BİN TL KARŞILIĞINDA ORMANI YAKMIŞ

Orman yangınını PKK terör örgütü adına 100 bin lira karşılığında çıkardığı iddia edilen şüpheli, ‘Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak’ suçundan tutuklandı.

İlginizi Çekebilir Yangın helikopter ve uçak pist alanına 'golf sahası' inadı yine mahkemelik

İlginizi Çekebilir Evde yangın çıktı, baba ile kızı yaşamını yitirdi