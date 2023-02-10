İki öğretmen Hatay’da yaşamını yitirdi

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve Hatay’da öğretmenlik yapan iki gencin yaşamını yitirmesi ilçeyi yasa boğdu.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Matematik Öğretmeni Hatice Yurt Ökmen ile öğretmen eşi Gökhan Ökmen’in Hatay’daki depremde yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Hatay Odabaşı Mahallesi Gürses Sokak Prestij Asi Apartmanı’nda yaşamını sürdürüyordu.

Depremde oturdukları bina çöken iki genç öğretmen, yaşamını yitirdi.

YAŞAMLARINI EMEK EMEK İŞLEMİŞLERDİ

Hatice Yurt’un öğretmeni İlknur Hatice Orman, sosyal medyada yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Sevgili Öğrencimiz Hatice Yurt’u Hatay’da maalesef kaybettik. Çok küçükken babası Ünal vefat etti, babasız kalıp çok emek harcadı bu hayat için, çok çalıştı, Matematik Öğretmeni oldu, daha çok çalıştı KPSS den yüksek puan alıp atandı. Gökhan ile evlendi aynı kaderi paylaşıyorlardı onun da babası yoktu. Hep emek emek işledi bu yaşamı. Bu güzelim canımız enkaz altından sağ çıkamadı. İçimiz yanıyor Allah annesine sabır ve dayanma gücü versin. Haticemiz ve sevgili eşi Gökhan melekler yoldaşınız olsun. Allah rahmet eylesin .Nur içinde yatın…” ifadelerini kullandı.