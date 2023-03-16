Bodrumlulardan Cengiz Holding’e: Aldığın araziyi iade et

Bodrum Cennet Koy’da iptal edilen inşaat ruhsatı için mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı alan Cengiz Holding önünde açıklama yapan Muğla Mimarlar Odası Başkanı Gamze Türk, "Cengiz Holding, acil olarak kamuya ait araziyi hazineye iade etmeli" dedi.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Gölköy Mahallesi'ndeki Cennet Koy'da inşaata başlayan ancak inşaat ruhsatının iptali nedeniyle mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı alan Cengiz Holding A.Ş.'nin arazisi önünde Bodrumlular bugün eylem ve açıklama yaptı.

Ellerinde ‘Yaşam Alanlarımız Müştereklerimizdir’ yazılı pankartlarla gelen Bodrumlular, jandarmanın geniş güvenlik önlemiyle karşılaştı. Eylem sırasında Cengiz Holding'in Özelleştirme İdaresi'nden Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile yaklaşık 270 milyon TL’ye aldığı arazinin kapısında Bodrum Belediyesi'nden alınan ve daha sonra iptal edilen inşaat ruhsatı tabelasının kaldırılmadığı görüldü.

RUHSAT ALMADAN ARKEOLOJİK VE DOĞAL SİT ALANLARINI TALAN ETTİLER

Siyasi parti ve STK temsilcileri ile çok sayıda çevrecinin destek verdiği eylemde açıklama yapan Muğla Çevre Platformu (MUÇEP) Eş Sözcüsü Umay Karabaş, Cengiz Holding'in 1. Derece arkeolojik sit alanlarında herhangi bir ruhsat ve ÇED raporu almadan talan edercesine inşaata başladığını ifade ederek, “Tüm bunlar bile bu kişinin niyetini göstermektedir. Burada Cengiz Holding'in tüm yasalara karşı olarak yaptığı inşaat ve yatırım yarımada için çok kötü bir örnek teşkil edecektir. Bodrum'un güneyini bitirmişlerde şimdi kuzeyindeki ormanlık ve doğal sit alanlarına gözlerini diktiler. Burada çıkacak izin Apostol Adası'na kadar geniş bir alanda katliama neden olacaktır. Bu nedenle Muğlalı çevreciler olarak bu araziye tek bir çivi dahi çakılmaması için tüm hukuksal girişimleri yapacağız” dedi.

VERİLEN İNŞAAT RUHSATI BİR HATAYDI

TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu Başkanı Mustafa Erdoğan ise Bodrum Belediyesi'nin başta ruhsat vererek yaptığı hukuksuzluğu ardından ruhsatı iptal ederek gidermeye çalıştığını belirterek şöyle devam etti:

“Oysaki Bodrum Belediyesi yerel yönetim olarak ilçedeki STK'larla birlikte hareket etseydi, bu yanlışlık yapılmaz Cengiz Holding'in önü açılmazdı. Cengiz holding mimarlar Odası'na gelmeyen, görmediğimiz bir proje ile inşaat ruhsatını almayı başardı, belediye iptal etti, doğru karar verdi, Ancak şirket hukuğu başka bir yerden dolaşarak, yürütmeyi durdurma kararı aldı.

Cennet Holdingin bu cennet koyu talan etmesine karşı çıktık, bunu yerel yönetime de söyledik, ancak sözümü dinletemedik ve yerel yönetim geri adım atarak verdiği ruhsatı iptal etti. Oysaki yerel yönetim TMMOB'a danışmadan hiçbir ruhsata imza atmayacağız demişlerdi.

Özelleştirmenin hukuksuz olduğunu anlattık, Danıştay ve İdari Daireler hem satışı hem özelleştirilmesini iptal etmesine rağmen, hukuksuzluğu devam ettirdiler. Burası Bodrum halkının nefes alacağı az sayıdaki yerlerden birisi, burası Akdeniz foklarının barınma yavrulama alanı. Bodrum7u sevenler bu işin peşini bırakmayacak”

CENGİZ HOLDİNG ARAZİYİ HAZİNEYE İADE ETMELİ

Muğla Mimarlar Odası Başkanı Gamze Türk ise İnşaat ruhsatı ile ilgili Muğla 1. İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararının bir anlamı olmadığını dile getirerek, şu açıklamayı yaptı:

“Çünkü burada Danıştay tarafından onanan mülkiyetin iptaline ve özelleştirmenin iptaline dair kararlar var. Ayrıca Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin Danıştay'dan iptal edildiği karar var. Bu nedenle bu arazinin hazineye geri dönmesi gereken bir durumu var.

Bu nedenle özelleştirme kararı DA Danıştay tarafından iptal edilen arazinin iadesine karar verildiğine göre, arazi sahibi olmayan bir kişinin proje yapması düşünülemez. Ruhsatta geçerli sayılamaz. Bu nedenle yürütmeyi durdurma almış iptal edilmiş bunların bir anlamı yok. Bu zihniyet değişmediği sürece biz bunları boşuna konuşmaya devam edeceğiz”

Eylemciler daha sonra alkışlarla protesto ederek bölgeden ayrıldı.

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