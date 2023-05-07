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Boğa tribüne çıktı, seyircilerin yüreği ağzına geldi

Artvin'in Murgul ilçesinde geleneksel boğa güreşleri festivalinde bir boğa, rakibiyle arenada dövüşürken birden protokol tribüne çıktı. Seyircilerin panik yaşadığı anlar, kameraya yansıdı.

Yayınlanma: 22:19 - 07 Mayıs 2023 Güncellenme:
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İlçeye bağlı Osmanlı köyünde 30’uncusu düzenlenen boğa güreşleri festivalinde arenada rakibiyle dövüştürülen bir boğa, aniden tribünlere yöneldi.

2 METRELİK DUVARI AŞTI

Yaklaşık 2 metrelik duvarı aşarak, ilçe protokolü ve davetlilerin bulunduğu tribüne daldı. Panik yaşayan seyirciler, kaçarak ve tribün duvarından atlayarak boğadan kaçmaya çalıştı.

Boğa ise bir süre sonra duvardan atlayarak tekrar arenaya indi. Tribünde 1 kişinin hafif yaralandığı o anlar cep telefonu kamerası tarafından kayda alındı. (DHA)

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