Boğaz’a dalış yapan kişi kayboldu

İstanbul Boğazı'nda dalış yapan İsa Kulaç kayboldu. Sahil Güvenlik dalgıçları Boğaz'da Kulaç'ı arıyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay dün öğle saatlerinde İstanbul Yeniköy sahilinde meydana geldi. Boğaz’da dalış yapan 31 yaşındaki İsa Kulaç uzun süre sudan çıkmadığını fark eden vatandaşlar Sahil Güvenlik Arama Kurtarma’yı aradı.

Dün akşam saatlerine kadar yapılan aramalarda İsa Kulaç’a ulaşılamadı. Havanın kararması üzerine arama çalışmalarına ara verildi. Bugün tekrar olay yerine gelen ekipler, İsa Kulaç’ın dalış yaptığı noktada ve çevresinde arama çalışmalarına devam etti.

“UMUTLU BİR HABER BEKLİYORUZ”

İsa Kulaç’ın ağabeyi Beytullah Kulaç, “Dün saat 10.00 civarlarında dalgıç elbiseleri ile tüpsüz denize dalmış. Sürekli buraya geliyordu. Genellikle çok açılmıyormuş ama iyi bir yüzücü, çıkmış olabilir, karşı tarafa geçmiş olabilir bilmiyoruz. İnşallah umutlu bir haber bekliyoruz” şeklinde konuştu.

İlginizi Çekebilir Cezaevinden izinli çıktı, denizde boğuldu