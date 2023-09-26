Boğaziçi’nde gökkuşağı bayrağına izin yok
Boğaziçi Üniversitesi’nde oryantasyon programı kapsamında kampüste stant açan Feminist Boğaziçili grubun, masasındaki gökkuşağı bayrağı ‘izni yok’ denilerek güvenlik görevlilerince alındı.
Boğaziçi Üniversitesi'ne yeni başlayan öğrenciler için oryantasyon programı düzenlendi. Program kapsamında kampüste stant açan Feminist Boğaziçili grubun masasındaki gökkuşağı bayrağı ‘izni yok' denilerek güvenlik görevlilerince alındı.
“Sizin masanın izni yok” diyen görevliye öğrenciler dilekçe yazdıklarını belirtti. Bunun üzerine güvenlik görevlisi dilekçenin onaylanması halinde malzemeyi geri vereceğini belirtti.
Duruma tepki gösteren öğrenciler bayrağın bulunduğu yere, ‘burada bir gökkuşağı bayrağı vardı' yazısı astı.