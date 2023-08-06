Boğulma tehlikesi geçiren kadın son anda kurtarıldı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yüzmek için girdiği denizde açığa sürüklenen kadını cankurtaranlar kurtardı.
Edremit ilçesi Güre Mahallesi İğdeli Plajı’ndan denize giren ve rüzgarın etkisiyle açığa sürüklenen kadın kıyıya dönemeyince, yakınları Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi cankurtaran ekiplerinden yardım istedi.
Olay yerine gelen cankurtaranlar, geri dönemeyen kadını alarak kıyıya çıkardı. Plajdaki tatilciler ise cankurtaranları alkışladı. (AA)