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Boğulma tehlikesi geçiren üç çocuktan biri öldü

Samsun'un Atakum ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren 3 çocuktan biri kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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Boğulma tehlikesi geçiren üç çocuktan biri öldü

Amasya’dan aileleriyle kente gelen kardeşler Beyza (13) ve Nisa B. (15) ile kuzenleri Eren B. (14), Cumhuriyet Mahallesi Çobanlı İskelesi civarında denize girdi.

Çocukların boğulma tehlikesi geçirdiğini görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine dalgıç polisler ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonucu çocukları sudan çıkardı.

Beyza ve Nisa kardeşler ile bilinci kapalı sudan çıkarılan Eren B, sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sinir krizi geçiren Beyza ve Nisa’nın annesi Fatma B, “Amasya’dan gezmeye gelmiştik. Çocuklara açılmayın dedim, çizgiyi geçmeyin dedim.” ifadelerini kullandı. Eren B, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. (AA)

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