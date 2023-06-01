Böke: Mücadeleyi Parti Meclisi üyesi olarak sürdüreceğim

CHP MYK toplantısının ardından CHP'li Selin Sayek Böke yeni Merkez Yönetim Kurulu'nda yer almayacağını açıkladı. “Mücadeleyi Parti Meclisi üyesi olarak sürdüreceğim” diyen Böke, “Bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek, yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek” ifadelerini kullandı.

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CHP MYK üyelerinin tamamı bugün yapılan toplantıda Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na istifalarını sunmuştu. CHP MYK’nın ardından ilk açıklama da CHP Parti Meclisi Üyesi Selin Sayek Böke’den geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Böke, görevine Parti Meclisi’nde devam edeceğini açıkladı.

“MÜCAELEYİ PARTİ MECLİSİ ÜYESİ OLARAK SÜRDÜRECEĞİM”

Böke, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“CHP Yönetim Kurulu olarak Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na istifalarımızı sunduk. Yeni oluşacak Merkez Yönetim Kurulu'nda bir görev almamakla birlikte Sayın Genel Başkanımız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin emekçileriyle, eşit ve özgür bir Türkiye için verdiğimiz mücadeleyi Parti Meclisi üyesi olarak sürdüreceğim.

“UMUT HİÇ BİTMEYECEK”

Ülkemizde demokrasiye ve adalete güçlü bir şekilde sarılmaktan asla vazgeçmeyen on milyonlar olduğu sürece mücadele ve umut hiç bitmeyecek. Kuşkusuz bu mücadele ve umudun sürükleyicisi 100 yıllık Cumhuriyet tarihimizde olduğu gibi bugün de kuruluşun ve kurtuluşun partisi Cumhuriyet Halk Partisi olacak.

“BİTMEDİ…”

Bu çetin mücadelede on milyonların umutlarına ses ve güç olmuş Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, partimizin emektar örgütüne, belediye başkanlarımıza, değerli yol arkadaşlarımıza ve bizleri bu zorlu mücadele sürecinde hiç yalnız bırakmamış tüm halkımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bitmedi daha sürüyor o kavga ve sürecek, yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek…”

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