Boksörü öldüren bekçiye tahliye

Konya'da sürücüsünün dur ihtarına uymadığı otomobile ateş açarak, arka koltukta oturan 19 yaşındaki boksör Hasan Tekin'in ölümüne neden olan mahalle bekçisi Enes Tunç 5 yıl hapis cezası alıp, tahliye edildi.

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Olay, 3 Eylül 2022 günü Konya’da meydana geldi. Mahalle bekçileri, mesire alanında kimlik kontrolü yaparken, 27 ALT 535 plakalı otomobilin sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. Aracı durduran sürücü Yusuf B. (18), kısa süre sonra uzaklaşmak için gaza bastı.

47 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ

Bu sırada yere düşen mahalle bekçisi Enes Tunç, otomobile doğru ateş etti. Mermi, otomobilin arka koltuğunda oturan 19 yaşındaki boksör Hasan Tekin’in başına isabet etti. Yaralanan Tekin, kaldırıldığı hastanede 47 gün sonra hayatını kaybetti.

Olayın ardından gözaltına alınan bekçi Enes Tunç, tutuklandı. Tunç hakkında ‘Bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. İddianamede, bekçi Tunç’un da kaçışı engellemek amacıyla öldürme kastı olmaksızın havaya doğru ateş etmeyi düşünerek şüpheliyi yakalamayı amaçladığı belirtildi.

Mahkeme heyeti, bekçi Enes Tunç’u 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanığın tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak tahliyesine karar verdi. Kararın ardından Hasan Tekin’in ailesi istinaf mahkemesine başvurdu. Çarşamba günü Konya Bölge İdare Mahkemesi 3. Ceza Dairesinde görülen duruşmada, savcı bir önceki kararın doğru olduğunu belirterek mütalaasında aynı kararı yeniledi. Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için duruşmayı erteledi.

ÖLDÜRÜCÜ NİTELİKTE OLDUĞU ORTADA

Eksik yargılama yapıldığını öne süren Hasan Tekin’in ablası Fatma Güvenç, şunları söyledi:

– Bekçi arkalarından ateş ediyor ve eğimli yolda aşağı doğru inerken diz çöktüğünü iddia ederek ateş ettiğini söylüyor. O kurşun, benim kardeşime isabet ediyor. Öyle bir şeyin olması söz konusu değil. Öldürücü nitelikte olduğu zaten ortada, çünkü o kurşun kafasına isabet ediyor. İlk mahkemede apar topar ne olduğunu bile anlamadan tek celsede tahliye kararı verildi. Hangi talepte bulunduysak ret cevabı geldi.

BAŞKALARININ DA CANI YANACAK

– Keşif yapılmasını istiyoruz, reddediliyor. Keşif yapılsa, burada tekrar olay canlandırılsa, bu adamın zaten isabet alarak ateş ettiği ortaya çıkacak. Adaletin yerini bulmasını bekliyoruz. Bizim yaşadığımız acıyı başkasının yaşamamasını istiyoruz. Bu şekilde serbest kalmamalı. Bu böyle devam ederse, sadece bizim değil, başkalarının canı da yanacak.

KARDEŞİMİN HAYALLERİ VARDI

– Biz üst mahkemeye tekrar başvurduk. Şu anda zaten yargılamamız devam ediyor. Sonuçta ortada bir can kaybı var. Şu anda hayvanlara bile bir zulüm yapıldığında çok fazla ceza alınıyorken, bir insan kaybetmişiz, nasıl bu kadar hafife alabiliyorlar? Bu çok adaletsizce. Kardeşim başarılı bir sporcuydu, hayalleri vardı. (DHA)

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