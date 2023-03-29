Bolu Dağı’nda kar yağışı! İstanbul istikameti ulaşıma kapandı
Bolu'da sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini arttıran kar yağışı Bolu Dağı'nı beyaza bürüdü. Yoğun kar nedeniyle İstanbul istikameti de trafiğe kapandı.
Bolu Dağı’nda sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Kar yağışı sebebiyle D-100 kara yolunun Bolu Dağı Bakacak mevkiinde bir TIR kayarak yolu kapattı.
YOL TRAFİĞE KAPANDI
Yolun İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Polis ekipleri, D-100 kara yolunun Elmalık mevkinden araçları geri döndürerek TEM Otoyolu’na girmesini sağlıyor.
Karayolları ekipleri, yolu kapatan TIR’ın kaldırılması ve yolun yeniden trafiğe açılması için çalışmalarını sürdürüyor. (DHA)