Bolu’da 22,5 saat süren orman yangını kontrol altına alındı
Bolu'nun Gerede ilçesinde dün öğle saatlerinde başlayan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 22,5 saatte kontrol altına alındı.
Yangın, Gerede-Ankara kara yolunun Aktaş mevkiinde bulunan Zeyneller, Avşar ve Kazalar yaylaları bölgesinde dün saat 12.00 sıralarında çıktı. Dumanları fark eden vatandaşlar, durumu Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, yangına havadan 14 helikopter, karadan ise 24 arazöz, 4 iş makinesi, 3 su ikmal aracı, 17 ilk müdahale aracı ve 130 yangın söndürme personeli müdahale etti.
Yoğun uğraşlar sonucunda yangın, saat 10.30 sıralarında kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.
Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Yangın nedeniyle yaklaşık 40 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bolu Valisi Erkan Kılıç, yangın söndürme çalışmalarına katılan ekiplere teşekkür ederek, “Yangın, Orman Genel Müdürlüğümüz, AFAD, Jandarma, Polis, UMKE, 112 Acil Servis ve Belediyelerimizin ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınmıştır. Soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangının çıkış nedeni araştırılmaktadır. Yangın nedeniyle zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” dedi.