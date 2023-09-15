Bolu’da bir genç derede mahsur kaldı, arkadaşı kahkaha attı
Bolu'da arkadaşının düşen gözlüğünü almak için dereye giren genç, mahsur kalınca itfaiyeden yardım istedi. Gencin arkadaşı ise itfaiye ekibinin müdahalesi sırasında kahkaha attı.
Bolu’nun Borazanlar Mahallesi Sümbül Sokak üzerinde bulunan Borazanlar Deresi’nde akşam saatlerinde bir kişi derede mahsur kaldı.
M.S.K., arkadaşının düşen gözlüğünü almak için dereye indi. Gömleğini sıyırarak dereye giren M.S.K., az miktarda suyun bulunduğu derede gözlüğü buldu. Ancak, yaklaşık üç metre yükseklikteki derenin duvarından yukarıya çıkamayınca mahsur kaldı.
Arkadaşı ile birlikte itfaiyeyi arayan M.S.K., dereden çıkabilmek için yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, merdiven yardımıyla derede mahsur kalan genci kurtardı. İtfaiyenin müdahalesi sırasında derede mahsur kalan gencin arkadaşı kahkaha attı. (DHA)